Αστυνομικές επιχειρήσεις στη Λακωνία και στη Μεσσηνία - 10 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθες (18.12.2025) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Σπάρτης, Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στη Λακωνία ελέγχθησαν -13- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -7- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -17- άτομα, προσήχθησαν -5- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Μεσσηνία βεβαιώθηκαν -4- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.