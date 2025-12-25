Αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας - 17 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθες (23.12.2025) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας. Βέλου-Βόχας, Κορινθίων και Ευρώτα.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -15- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-4- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

-2- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -11- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -4- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη Λακωνία ελέγχθησαν -18- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -7- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-4- άτομα, για κλοπή ύδατος,

-3- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Αργολίδα βεβαιώθηκαν -2- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.