Aστυνομικές επιχειρήσεις με 35 συλλήψεις στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 24.11.2025 έως και προχθες (28.11.2025), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε -535- άτομα, εκ των οποίων -461- ήταν ημεδαποί και -74- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -349-οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -47- άτομα, από τα οποία -39- ήταν ημεδαποί και -8-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -35- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) ημεδαπός, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του Ένταλμα Σύλληψης κ. Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ναυπλίου για εμπρησμό,

ημεδαπός, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του Ένταλμα Σύλληψης κ. Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ναυπλίου για εμπρησμό, Δύο (2) ημεδαποί, για ναρκωτικά και

ημεδαποί, για ναρκωτικά και Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Τρεις (3) ημεδαποί, για ναρκωτικά,

ημεδαποί, για ναρκωτικά, Ένας (1) αλλοδαπός, για όπλα,

αλλοδαπός, για όπλα, Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και Ένας (1) ημεδαπός, για επικίνδυνη οδήγηση

στην Κορινθία:

Τρεις (3) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

στη Λακωνία:

Πέντε (5) αλλοδαποί, για κλοπή

αλλοδαποί, για κλοπή Ένας (1) αλλοδαπός, για κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς και

αλλοδαπός, για κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς και Δύο (2) ημεδαποί, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.

στη Μεσσηνία:

Έξι (6) ημεδαποί, για ναρκωτικά,

ημεδαποί, για ναρκωτικά, Τρείς (3) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, Ένας (1) ημεδαπός, για ανυποταξία,

ημεδαπός, για ανυποταξία, Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, Μία (1) ημεδαπή, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και

ημεδαπή, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Εξιχνιάστηκαν:

από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, -1- περίπτωση κλοπής σε οικία, που έγινε το χρονικό διάστημα από 2.3.2025 έως την 8.3.2025, σε τοπική κοινότητα του δήμου Κορινθίων. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 43χρονου ημεδαπού, για κλοπή.

από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -1- περίπτωση κλοπής σε κατάστημα, που έγινε την 15.10.2025, στην Καλαμάτα. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- ημεδαπών, 24χρονου και ανήλικου, για κλοπή.

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, -1- περίπτωση κλοπής σε βάρος ημεδαπού, που έγινε την 21.11.2025, στα Φιλιατρά. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 41χρονης ημεδαπής, για κλοπή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -148- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε -1- ακινητοποίηση οχήματος, ενώ κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης, στην Αργολίδα,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -12,20- γραμμαρίων, -2- τσιγαριλίκια κάνναβης, -1- τρίφτης και -1- κυνηγετικό όπλο, στην Αρκαδία,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -10,70- γραμμαρίων, καθώς και τσιγαριλίκι κάνναβης, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.