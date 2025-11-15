Aστυνομικές επιχειρήσεις με 25 συλλήψεις στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 16.7.2025 έως και προχθες (30.7.2025), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε -804- άτομα, εκ των οποίων -721- ήταν ημεδαποί και -83- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -637-οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -52- άτομα, από τα οποία -41- ήταν ημεδαποί και -11-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -25- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

Τρείς (3) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Τέσσερις (4) αλλοδαποί, για ναρκωτικά και

Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

στην Κορινθία:

Ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά,

Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

στη Λακωνία:

Μία (1) ημεδαπή, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

στη Μεσσηνία:

Τέσσερις (4) ημεδαποί, για ναρκωτικά,

Ένας (1) ημεδαπός, για απόπειρα κλοπής,

Ένας (1) αλλοδαπός, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο,

Δύο (2) ημεδαποί, για παράνομη κατασκήνωση και

Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -243- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκαν -4- ακινητοποιήσεις οχημάτων, ενώ κατασχέθηκαν:

ηλεκτρικά καλώδια, στην Αργολίδα,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -25- γραμμαρίων, μικροποσότητα κάνναβης «σοκολάτα» και τσιγαριλίκι κάνναβης στην Αρκαδία,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -6,2- γραμμαρίων, στην Κορινθία και

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -5,50- γραμμαρίων, -5- ναρκωτικά δισκία, τσιγαριλίκι κάνναβης και προϊόντα παρεμπορίου, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.