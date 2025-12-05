Aστυνομικές επιχειρήσεις με 20 συλλήψεις στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 3.12.2025 έως και χθες (4.12.2025), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε -464- άτομα, εκ των οποίων -395- ήταν ημεδαποί και -69- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -310-οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -43- άτομα, από τα οποία -31- ήταν ημεδαποί και -12-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -20- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαπός, για ναρκωτικά, Δύο (2) ημεδαποί, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και

ημεδαποί, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και Τρεις (3) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στην Κορινθία:

Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και Μία (1) ημεδαπή, για καταδιωκτικό έγγραφο.

στη Λακωνία:

Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στη Μεσσηνία:

Ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά,

αλλοδαπός, για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, Ένας (1) αλλοδαπός, με Ένταλμα Σύλληψης, για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής,

αλλοδαπός, με Ένταλμα Σύλληψης, για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, Τρεις (3) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και Μία (1) ημεδαπή, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Εξιχνιάστηκαν:

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κυνουρίας, -1- περίπτωση απόπειρας κλοπής σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, που έγινε κατά το χρονικό διάστημα από την 20.11.2025 έως την 27.11.2025, σε τοπική κοινότητα του δήμου Νότιας Κυνουρίας. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 55χρονου αλλοδαπού, για απόπειρα κλοπής.

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, -1- περίπτωση απάτης σε βάρος ημεδαπού, που έγινε την 28.4.2025, στο Λουτράκι. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 30χρονου ημεδαπού, για απάτη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -91- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα ηρωίνης, στην Αργολίδα,

ποσότητα κάνναβης (τύπου bonsai), συνολικού βάρους -12,46- γραμμαρίων, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.