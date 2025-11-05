PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αστυνομία: 40 παραιτήσεις νέων Δόκιμων σε 2 εβδομάδες

16:54 | 05/11/2025

Σοβαρό καμπανάκι κινδύνου για την Ελληνική Αστυνομία, με φόντο τις μαζικές παραιτήσεις νεοεισερχόμενων δοκίμων από τη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής.

 

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, 40 νέοι εγκατέλειψαν την εκπαίδευση πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά, εγείροντας ερωτήματα για τις συνθήκες, τις αποδοχές και τις προοπτικές του επαγγέλματος.

Το φαινόμενο αποτυπώνει μια βαθύτερη κρίση, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα του Σώματος όσο και στη συνολική εικόνα του επαγγελματία αστυνομικού.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του ΔΕΛΤΑ NEWS και τις δηλώσεις του κ. Χρήστου Τουφακη:

Πηγή:  deltatv.gr 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΦΑΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΕΛ.ΑΣ. ΒΙΝΤΕΟ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
