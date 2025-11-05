Αστυνομία: 40 παραιτήσεις νέων Δόκιμων σε 2 εβδομάδες

Σοβαρό καμπανάκι κινδύνου για την Ελληνική Αστυνομία, με φόντο τις μαζικές παραιτήσεις νεοεισερχόμενων δοκίμων από τη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής.

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, 40 νέοι εγκατέλειψαν την εκπαίδευση πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά, εγείροντας ερωτήματα για τις συνθήκες, τις αποδοχές και τις προοπτικές του επαγγέλματος.

Το φαινόμενο αποτυπώνει μια βαθύτερη κρίση, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα του Σώματος όσο και στη συνολική εικόνα του επαγγελματία αστυνομικού.

