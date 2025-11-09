Αστυνόμευση με “σεμινάρια” και ευχολόγια – Προαναγγελία νέας τραγωδίας

ΠΟΑΣΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Όταν συνέβη το περιστατικό στα Βορίζια, στην ανακοίνωσή μας είχαμε επισημάνει χαρακτηριστικά:

«Όταν η Πολιτεία σιωπά, μιλά η τραγωδία».

Δυστυχώς, τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως εξαγγέλθηκαν δια στόματος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του πολυπαραγοντικού προβλήματος της παράνομης κατοχής και χρήσης όπλων στην όμορφη Κρήτη μας, δεν μας πείθουν για την αποτελεσματικότητά τους.

Σωστή και λογική είναι η αυστηροποίηση των ποινών για τη χρήση όπλων σε κάθε εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού στον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί ο νόμος, πρέπει πρώτα να συλλαμβάνονται αυτοί που τον παραβιάζουν και φυσικά να εκτίουν στο σύνολό της την επιβληθείσα ποινή.

Οι εκκλήσεις, όμως, όλων των Αστυνομικών Ενώσεων της Κρήτης για ενίσχυση των δυνάμεων και αυστηροποίηση των ελέγχων, αγνοούνται επιδεικτικά.

Αναρωτιέται κανείς: γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Πάσχα για να δημιουργηθούν νέες δυνάμεις με άπειρο και ανεκπαίδευτο προσωπικό και δεν κινούμαστε άμεσα, στελεχώνοντας τις Υπηρεσίες με έμπειρο αστυνομικό προσωπικό από την υπόλοιπη Ελλάδα, μέσω της επετηρίδας του Σώματος, εφαρμόζοντας τα Προεδρικά Διατάγματα που προβλέπονται, άλλωστε και από τον Κανονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας;

Αύριο το πρωί, ποιος θα αστυνομεύσει την περιοχή; Ή μήπως δεν είναι επιτακτική η ανάγκη;

Όλες οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κρήτης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών και οι Έλληνες αστυνομικοί συνολικά, καταγγέλλουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη μεθοδευμένη και διαρκή προσπάθεια της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να καταργήσει στην πράξη, την αξιοκρατία και τη Σχολή Αστυφυλάκων, ανοίγοντας τον δρόμο σε ημι-εκπαιδευμένους υπαλλήλους με τρίμηνα “σεμινάρια”, χωρίς βασική εκπαίδευση, χωρίς ανακριτική ικανότητα, χωρίς ουσιαστική γνώση του αντικειμένου και εκτός πανελλαδικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι σε πρόσφατη συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μεταξύ της Ομοσπονδίας, 15 Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων της χώρας και του Υπουργού (Αρ. Πρωτ.: 605/9/130), ήταν κατηγορηματική η δήλωσή του ότι σέβεται την αξιοκρατία και τον Κώδικα Μεταθέσεων και ότι θα τον διαφυλάξει «ως κόρη οφθαλμού» από οποιαδήποτε παραβίαση.

Θα πρέπει, λοιπόν, να επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά τη γνωστή ρήση:

«Μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ καιρό και πολλούς για λίγο· δεν μπορείς όμως να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα»…

Αλήθεια, η Φυσική Ηγεσία του Σώματος και οι έμπειροι, ικανοί αξιωματικοί που την απαρτίζουν, συμφωνούν με αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι ξένες προς κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή αστυνομική πρακτική:

Πιστεύουν ειλικρινά στην αποτελεσματικότητά τους ή απλώς εκτελούν υπουργικές εντολές;

Σε μια εποχή που απαιτείται εξειδίκευση, διαρκής κατάρτιση και επαγγελματισμός, η Πολιτεία δυστυχώς επιλέγει τον δρόμο των πειραματισμών, αν και πρόκειται για επικίνδυνα ευαίσθητες περιοχές που απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς και εμπειρία στον αστυνομικό έλεγχο και στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Αναρωτιόμαστε: είναι τελικά ο στόχος η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας στην Κρήτη ή απλώς η δημιουργία μιας επίπλαστης εικόνας “δράσης” για επικοινωνιακούς λόγους;

Η μετάθεση της δράσης για 4–5 μήνες αργότερα, η πρόσληψη συνοριοφυλάκων για τα αεροδρόμια της Κρήτης και η συνέχιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, μας πείθουν ότι επιδιώκεται το δεύτερο – η επικοινωνία αντί της ουσίας.

Το μόνο που δεν ακούσαμε είναι ότι θα προσληφθούν και «σασμολόγοι», που θα γνωρίζουν κρητικά για να πείσουν τους παραβάτες να παραδώσουν τα Καλάσνικοφ…

Αλήθεια, ο Πρωθυπουργός της Χώρας και το Μέγαρο Μαξίμου συμφωνούν με αυτές τις αποφάσεις, που οδηγούν όλο και περισσότερο σε καταστρατήγηση του νομικού πλαισίου αναφορικά με το εργασιακό πλαίσιο των αστυνομικών και σε αμφίβολης επιτυχίας αστυνομική πρακτική; Κατανοούμε ότι δεν είναι στις υποχρεώσεις του να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της Αστυνομίας, αλλά είμαστε πάντα στη διάθεσή του να συμβάλουμε με τις γνώσεις μας και με εποικοδομητικό διάλογο στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Είναι χρέος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ως θεσμικού φορέα, να μεταφέρει στον Πρωθυπουργό της Χώρας, καθώς και προς ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο, την αντίθεσή της στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, έξω και πάνω από τις ενδεδειγμένες αστυνομικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη.

Απαιτούμε, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, για την προστασία των πολιτών αλλά και των αστυνομικών μας:

• Την ουσιαστική ενίσχυση της Κρήτης με αστυνομικούς μέσω των προβλεπόμενων, νόμιμων και αξιοκρατικών διαδικασιών.

• Την άμεση ανάκληση κάθε διαδικασίας που παρακάμπτει την αξιοκρατία και τον Κώδικα Μεταθέσεων.

Η Ελληνική Επικράτεια δεν είναι χώρος πειραματισμών και οι Έλληνες πολίτες δεν μπορεί να είναι πειραματόζωα.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν προσφέρεται για προσλήψεις εκ του προχείρου και του πονηρού, πόσο μάλλον για μικροπολιτικές σκοπιμότητες και εξυπηρετήσεις.

Οι αστυνομικοί της Κρήτης και ολόκληρης της Xώρας απαιτούν σεβασμό, ισονομία και δικαιοσύνη. Τίποτα λιγότερο, τίποτε περισσότερο.

Αναμένουμε άμεσα από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, πρόσκληση για συνάντηση επί του θέματος, προκειμένου, έστω και την ύστατη στιγμή, να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και εξεύρεση λύσεων, τέτοιων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του Σώματος και της κοινωνίας. Πριν να είναι αργά…