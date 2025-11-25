Αστ/κας Ανδρέας Λαούρδας - Ο 26χρονος αστυνομικός της Ομάδας "Ζ" που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας σαν σήμερα

Ο Αστυφύλακας Λαούρδας Ανδρέας γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα και υπηρετούσε στην Ομάδα «Ζ».

Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα εν ώρα υπηρεσίας στις 25 Νοεμβρίου 1995 και ώρα 01.15. στην συμβολή της Λεωφ. Θηβών και Τζων Κέννεντυ.

Το μοιραίο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν ένας οδηγός που οδηγούσε FIAT MIRAFIORI παραβίασε παλλόμενο φωτεινό σηματοδότη.

Οι συνάδελφοι του μιλούν για έναν υπέροχο άνθρωπο και εξαιρετικά πρόθυμο αστυνομικό.

Ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, το Policenet.gr έλαβε μηνύματα από αστυνομικούς - αναγνώστες μας (εν ενεργεία και απόστρατους), που μας έγραψαν πως δεν ξεχνούν τον Ανδρέα και πως ο χαμός του ήταν πρόωρος και τόσο άδικος.

Στα μηνύματα των αναγνωστών μας υπήρξε και ένα εξώφυλλο εφημερίδας της εποχής που αναφέρθηκε στον θάνατο του Αστυφύλακα Λαούρδα Ανδρέα.