Άστατος σήμερα ο καιρός - Που αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 12 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές έως το μεσημέρι και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με τοπικές βροχές, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες καταιγίδες και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, έως το μεσημέρι κατά τόπους καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα (περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου), κατά τόπους καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτιωμένος καιρός.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από δυτικές 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.