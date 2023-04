ΑΣΟΕΕ: «Φοβήθηκα ότι θα με λιντσάρουν» - Οι εξηγήσεις του αστυνομικού για τους πυροβολισμούς

Εξηγήσεις για τους πυροβολισμούς έξω από την ΑΣΟΕΕ, μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν κουκουλοφόροι προσπάθησε να δώσει ο αστυνομικός. «Φοβήθηκα ότι θα με λιντσάρουν», είπε ο αστυνομικός που πυροβόλησε στον αέρα τέσσερις φορές, βλέποντας κουκουλοφόρους να τον καταδιώκουν.

Μάλιστα, για την εντολή που είχε δοθεί νωρίτερα από το κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. να μην περνά κανένα περιπολικό από την Πατησίων στο ύψος της ΑΣΟΕΕ λόγω των επεισοδίων, ο αρχιφύλακας της Άμεσης Δράσης είπε πως νόμιζε πως η εντολή αφορούσε μόνο το ρεύμα του δρόμου έξω από την είσοδο της ΑΣΟΕΕ και όχι το αντίθετο.

Ο αστυνομικός υποστήριξε πως αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο, φοβούμενος ότι από την επίθεση θα κινδυνεύσει η σωματική του ακεραιότητα. «Φοβήθηκα ότι θα με λιντσάρουν», επανέλαβε για τους πυροβολισμούς στον αέρα έξω από την ΑΣΟΕΕ.

Μάλιστα, είπε ότι προσπάθησε να κάνει ελιγμούς με το περιπολικό, αλλά ήταν αδύνατο καθώς βρίσκονταν αρκετά αυτοκίνητα γύρω τους. Πρόσθεσε πως και οι άλλοι δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν στο περιπολικό φοβήθηκαν για τη ζωή τους και για το λόγο αυτό εγκατέλειψαν το όχημα. «Πρέπει να βγούμε από το περιπολικό γιατί θα μας σκοτώσουν» φέρεται να είπαν, προτού φύγουν.

Τέσσερις πυροβολισμοί ακούγονται σε βίντεο-ντοκουμέντο έξω από την ΑΣΟΕΕ. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, φαίνεται να περνά από το πλάνο ο αστυνομικός με το περιπολικό, καθώς κρατά το όπλο στο χέρι ενώ οδηγεί. Οι κουκουλοφόροι του πετούν πέτρες ενώ την ίδια στιγμή τον καταδιώκουν.

