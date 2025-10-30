PoliceNET of Greece logo
Άσκηση εκκένωσης στο Υπουργείο Παιδείας

1
19:44 | 30/10/2025

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 10 π.μ. η «Άσκηση Εκκένωσης 2025» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, με στόχο την ασφάλεια και ετοιμότητα των εργαζομένων του Υπουργείου, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και κινδύνου.

Πρόκειται για την πρώτη άσκηση εκκένωσης μετά από 17 χρόνια, η οποία σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης κρίσεων. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος γνωρίζει τον ρόλο και τα καθήκοντά του σε περίπτωση ανάγκης, συμβάλλοντας σε μια άμεση, οργανωμένη και αποτελεσματική αντίδραση.

Στην άσκηση συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι και επισκέπτες του κτιρίου, ενώ αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος παρακολούθησαν και αξιολόγησαν τη διαδικασία, καταθέτοντας χρήσιμες παρατηρήσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών ασφάλειας και ετοιμότητας, καθώς και για την αναβάθμιση των απαραίτητων υποδομών και υλικών μέσων του Υπουργείου.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια των εργαζομένων στο Υπουργείο Παιδείας είναι προτεραιότητα μας. Μετά από 17 χρόνια, προχωρήσαμε σε μια οργανωμένη άσκηση εκκένωσης, για να διασφαλίσουμε ότι σε κάθε απρόβλεπτη κατάσταση είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με ψυχραιμία, ταχύτητα και συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου για τη συμμετοχή και την υπευθυνότητά τους, καθώς και τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος για την πολύτιμη παρουσία και καθοδήγησή τους. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο και ασφαλές Υπουργείο, όπου η ασφάλεια, η πρόληψη και η ετοιμότητα αποτελούν καθημερινή προτεραιότητα».

