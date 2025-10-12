Ασφάλεια οχημάτων με αξιοπιστία και οικονομία από το Ασφαλιστικό Γραφείο Σπύρος Αυγ. Καψάλης

Αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο ή ηλεκτρικό πατίνι είναι τα μέσα εκείνα τα οποία μας επιτρέπουν να πάμε στην εργασία μας, τα παιδιά μας στο φροντιστήριο ή την Κυριακάτικη βόλτα μας.

Οι εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να μεταβάλλουν τη συνηθισμένη ροή της καθημερινότητάς μας είναι πολλοί κι απρόβλεπτοι. Αρκετοί όμως είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποζημιωθούν, εφόσον προκύψουν, ούτως ώστε να αποφευχθεί να γίνει επιπλέον οικονομικό βάρος η αποκατάσταση ενδεχόμενης ζημιάς.

Το Ασφαλιστικό Γραφείο ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΥΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ σας προσφέρει μεγάλη γκάμα υπηρεσιών ώστε το όχημά σας, είτε ως εργαλείο είτε ως περιουσιακό στοιχείο να καλυφθεί για φθορές από:

- Ανασφάλιστο όχημα

- Πυρκαγιά

- Κλοπή (είτε μερική είτε ολική)

- Φυσικά Φαινόμενα (ΚΑΙ χαλάζι)

- Υπαίτιο όχημα εκτός Φιλικού Διακανονισμού (μέχρι 6.500 Ευρώ)

- Υπαίτιο όχημα που φέρει πινακίδες από το εξωτερικό (μέχρι 6.500 Ευρώ)

Επιπλέον υπηρεσίες:

- Οδική Βοήθεια (δυνατότητα 2ης μεταφοράς για το ίδιο συμβάν)

- Φροντίδα Ατυχήματος

- Νομική Προστασία

- Κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων

- Συνεργασία με συνεργείο και φανοποιείο αυτοκινήτων (αφορά την Αθήνα)

- Συνεργασία με συνεργείο μηχανών (αφορά την Αθήνα)

- Check up υγείας δωρεάν σε συνεργασία με Δίκτυο Διαγνωστικών Εξετάσεων

Ασφαλίζονται:

- Οχήματα κάθε τύπου/χρήσης (Ι.Χ.Ε., Φ.Ι.Χ., Ιστορικά Οχήματα, Μοτό)

- Ρυμούλκες

Εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο από τις αξιόπιστες εταιρίες και ταυτόχρονα τις πιο οικονομικές λύσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απορία!

Διεύθυνση:

ΑΔΜΗΤΟΥ 28, Περιστέρι, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 5757860

693 422 2852

Email:

[email protected]