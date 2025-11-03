ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Σε αθλήματα καλούνται οι 1.245 υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία (ΔΕ)

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 1Κ/2024 (ΦΕΚ 8/22.2.2024, 10/29.2.2024 & 11/5.3.2024, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 5003/14.12.2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α΄/14.12.2022), καλούνται οι υποψήφιοι/ες του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που κρίθηκαν κατάλληλοι/ες υγειονομικά σύμφωνα με την από 27.10.2025 Ανακοίνωση ΑΣΕΠ, να παρουσιαστούν ενώπιον των Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο συνημμένο Πρόγραμμα Δοκιμασιών.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Αθλητική Επιτροπή, πρόσφατη γνωμάτευση (και όχι πριν από ένα μήνα από την ορισθείσα ημερομηνία της αθλητικής δοκιμασίας) από καρδιολόγο ιατρό, ότι δεν έχουν καρδιολογικό πρόβλημα και είναι ασφαλείς να λάβουν μέρος στις ως άνω αθλητικές δοκιμασίες. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να εξεταστούν.

Κάθε υποψήφιος/α εξετάζεται 2 ημέρες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων δοκιμασιών από τις αντίστοιχες Επιτροπές, σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα Δοκιμασιών. Την πρώτη ημέρα υποβάλλεται σε αθλητικές δοκιμασίες και τη δεύτερη ημέρα, εφόσον είναι επιτυχών/ούσα, υποβάλλεται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Από τους υποψηφίους/ες, όσοι/ες επιτυγχάνουν κατά την πρώτη ημέρα της εξέτασης των αθλητικών δοκιμασιών ενώπιον της Αθλητικής Επιτροπής, θα παρουσιάζονται την επόμενη ημέρα για τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ενώπιον της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. Υποψήφιοι/ες που αποτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζουν την εξέταση στις ψυχοτεχνικές. Στους/στις εν λόγω υποψηφίους/ες, το αποτέλεσμα της εξέτασής τους γνωστοποιείται αυθημερόν από την Επιτροπή.

Οι Αθλητικές Δοκιμασίες διενεργούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού-Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού Μαραθώνιας Διαδρομής - Αχαρναί Αττικής και ώρα 7.00 π.μ. και οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις 6.30 π.μ.

Τα αθλήματα και οι επιδόσεις

Οι αθλητικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια). Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4' και 20΄΄ (μία προσπάθεια). Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες). Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Οι Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες διενεργούνται στην Αστυνομική Ακαδημία, (Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101 Αχαρναί) και οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις 8.00 π.μ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες έχουν κατανεμηθεί Αλφαβητικά ανά ημέρα, από τη Δευτέρα 10.11.2025 σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα Δοκιμασιών.

