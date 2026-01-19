Αρθρο του Οργανωτικού Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Ν/Α Αττικής-Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ Ιωάννη Παναγιώτη

Φίλε οδηγέ, το γνώριζες πως κάθε μέρα μπορείς να σώζεις ζωές εφαρμόζοντας τα παρακάτω και ίσως κάποια πράγματα ακόμη;

Αρχικά μπράβο σου, κρίθηκες ικανός και μπορείς πλέον και με τη σφραγίδα της πολιτείας να οδηγείς είτε αυτοκίνητο είτε μηχανή και ίσως και βαρέα οχήματα.

Όπως ήδη θα έχεις καταλάβει τα πράγματα από τη θεωρία στην πράξη διαφέρουν. Όπως εσύ έτσι κι εγώ, πριν από 20 χρόνια το κατάλαβα, με το που ανέβηκα στο δικό μου μηχανάκι, στο δικό μου αυτοκίνητο.

Διάβασε κάποια μυστικά που μπορούν να σου δώσουν τη δύναμη να σώζεις ζωές (μια ευκαιρία και για μένα να κάνω επανάληψη).

Πρώτον, αλήθεια σου λέω, όλα μα όλα τα τροχοφόρα και όχι μόνο στην έξτρα έκδοση τους, πίσω από το τιμόνι έχουν έναν μοχλό που με αυτό ενεργοποιείται το φλας.

Πίστεψέ το, είναι πολύ σημαντικό να προειδοποιείς τους άλλους οδηγούς για την κατεύθυνση σου, καθώς ουκ ολίγες φορές, λόγω των εκατοντάδων χιλιάδων χιλιομέτρων που έχω διανύσει, ένεκα της φύσης της Υπηρεσίας που υπηρετώ, είτε με έκλεισε έτερος οδηγός με συνέπεια την πτώση μου και τον τραυματισμό μου, είτε μάντεψα τον ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟ απότομο ελιγμό και κατάφερα να τη γλιτώσω.

Μη σου κάνει εντύπωση, η μη χρήση του φλας είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ και ΑΝΕΥΘΥΝΗ συμπεριφορά απο μέρος σου.

Δεύτερον, μπορεί στο σχολείο ο δάσκαλος να σου έλεγε για τον Σταμάτη και το Γρηγόρη, όμως αυτό ισχύει εκτός από τους πεζούς και για τους οδηγούς, με τη διαφορά ότι εδώ δεν βλέπεις ανθρωπάκια και τώρα υπάρχει μια διαφορετικού χρώματος τρίτη σήμανση στο φανάρι, το ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.

Δώσε βάση, το πορτοκαλί δεν είναι για να δοκιμάζεις το σασμάν σου, τι κατεβάσματα έχει και να επιταχύνεις λες και θα προλάβεις την καρό σημαία... Είναι για να φρενάρεις ομαλά. Άσε που από την άλλη, στο κόκκινο φανάρι στη διασταύρωση μπορεί να βρίσκεται κάποιος άλλος που νομίζει πως έχει την πρώτη θέση στην «pol position» και να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα... μη χάσει το πλασάρισμα στην κατάταξη.

Τρίτον, καλά τα «story», καλά τα «like» και οι «καρδούλες», είναι όμως ΑΝΟΗΤΟ να το κάνεις αυτό ενώ οδηγείς... πρόσεχε μη γίνεις εσύ το επόμενο «story»... στις ειδήσεις...

Τέταρτον, σήμερα έχεις τη γιορτή σου — να σε χαιρόμαστε. Όπως ξέρεις, το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί. Την επόμενη φορά σκέψου το· είναι κρίμα από το “στην υγειά σου” να φτάνουμε στο “στη μνήμη σου”.

Πάρε και μερικά στατιστικά γιατί ως γνωστόν οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια: με βάση τα ευρήματα έρευνας το 2023 συνολικά καταγράφηκαν 10.553 τροχαία ατυχήματα, ενώ 650 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (μ.ο. 54 νεκροί συνάνθρωποί μας το μήνα)και 642 τραυματίστηκαν σοβαρά, με το μέσο όρο της ηλικίας να είναι χαμηλό.

Να και κάτι τελευταίο,8/10 οδηγούς παίρνουν τα μάτια τους από το δρόμο για μόλις 2sec , που σημαίνει πως αν έχουν ταχύτητα 130κμ διασχίζουν 70κμ στα τυφλά .

Να θυμάσαι πάντα:

Είναι καλύτερα να σε ρωτήσουν γιατί άργησες παρά να αναρωτιούνται γιατί δεν έφτασες

Τυπάλδος Ιωάννης Παναγιώτης

Οργανωτικός Γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής

Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.