Άρση αδικίας σε βάρος Αστυνομικών που αποστρατεύονται

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ν. Πέλλας κ. Γεώργιος Καρασμάνης, μέσω ερώτησης του προς τουν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αναφέρεται σε ζήτημα που ετέθη από την Ένωση Αστυνομικών Αθήνας και αφορά Αστυνομικούς που αποστρατεύονται.

Δείτε το ερώτημα του και στη συνέχεια το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Το έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη

Κοιν.: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. ΜΑΛΛΙΟ Δημήτριο

2) Πολιτικά Κόμματα

3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

4) Αστυνομικές Υπηρεσίες

Θέμα: «Άρση αδικίας αστυνομικών που αποστρατεύονται»

Κύριε Υπουργέ,

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θέλουμε να σας κάνουμε κοινωνούς μιας καταφανέστατης αδικίας την οποία υφίστανται δύο κατηγορίες αστυνομικών υπαλλήλων, ήτοι οι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 και οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι ν. 2226/1994 (από πανελλήνιες εξετάσεις) του άρθρου 9 του ν. 3686/2008.

Συγκεκριμένα, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω συμπληρώσεως 35 ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας προβλέπεται η προαγωγή, εκτός οργανικών θέσεων και εν αποστρατεία δύο βαθμών, εντούτοις για τις προαναφερόμενες κατηγορίες υφίσταται η εξής αδικία:

α) οι Υ/Β’ του άρθρου 7 του ν.3686/2008 όπως τροπ. με το π.δ. 82/2021 λαμβάνουν δύο βαθμούς (του Υ/Α’ και Α/Β’) ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σε αντίθεση με τους Υ/Α’, οποίοι προάγονται σε Α/Β’ και τους Α/Β’ οι οποίοι προάγονται σε Α/Α’ (λαμβάνουν ένα βαθμό).

β) οι Υ/Β’ του άρθρου 9 του ν.3686/2008 λαμβάνουν δύο βαθμούς (του Υ/Α’ και Α/Β’) ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σε αντίθεση με τους Υ/Α’ οποίοι προάγονται σε Α/Β’) (λαμβάνουν ένα βαθμό).

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε όπως από πλευράς σας ληφθούν πολύ σοβαρά οι άνωθεν αιτιάσεις της Ένωσής μας οι οποίες είναι δίκαιες, αφού άρουν χρόνιες αδικίες. Προς τούτο, αναμένουμε να δώσετε τις κατάλληλες κατευθύνσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την τροποποίηση της νομοθεσίας, η οποία θα επιφέρει ισορροπία και δικαιοσύνη στις τάξεις των αστυνομικών που αποστρατεύονται ή βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος