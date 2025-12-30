Άρπαξαν τσάντα γυναίκας, όμως εντοπίστηκαν από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τις μεσημβρινές ώρες της 29-12-2025, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Αχαρνών, -3- ανήλικοι ηλικίας 15 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι από κοινού με έτερο άτομο που αναζητείται, τις μεσημβρινές ώρες της 29-12-2025 στην περιοχή των Αχαρνών, προσέγγισαν πεζή γυναίκα ηλικίας 59 ετών και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Επιπλέον, συνελήφθη και 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.