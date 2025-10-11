PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι

13:59 | 11/10/2025

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, ταυτοποιήθηκαν -4- ημεδαποί, ηλικίας 15, 16, 27 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένη περιπτώση κλοπής.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω  κατηγορούμενοι, πρωινές ώρες της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025, αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο από οικία σε περιοχή της Ζακύνθου, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των -20.000- ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας -25.000- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
