Άρωμα γυναίκας στο κύκλωμα με τη «χρυσή» φυτεία στην Αρκαδία – Η «ταμίας», η «οδηγός» και η «οικοδεσπότης»

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Σε δύσβατη δασώδη περιοχή, δίπλα από τον οικισμό Πελέτα Αρκαδίας, καλλιέργησαν 1640 δενδρύλλια κάνναβης τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που «ξηλώθηκε» από το ελληνικό FBI.

Μέσα στην φυτεία εντοπίστηκαν 107 σακούλες που περιείχαν 1,1 τόνο κάνναβης, ενδεικτικό της ποσότητας της παραγωγής, καθώς πρόκειται για ποσότητα που είχε συγκομισθεί από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια με σκοπό τη διακίνησή της.

Σε έρευνα που έλαβε χώρα σε σπίτι στην Πετρούπολη συνελήφθησαν ένας 39χρονος Αλβανός που φέρεται ως αρχηγός, ένας 36χρονος Αλβανός που φέρεται ως υπαρχηγός και μία γυναίκα που φέρεται ως μέλος του κυκλώματος. Στο χώρο βρέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, εφτά σφαίρες και μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης.

Σε δεύτερη έρευνα που έγινε σε σπίτι στο Κερατσίνι συνελήφθησαν μία 73χρονη Αλβανίδα που φέρεται να παρείχε την οικία της για τη φύλαξη των ναρκωτικών.

Ο αρχηγός της οργάνωσης είναι γνώριμος των Αρχών. Το 2012 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστείες, το 2017 κατηγορήθηκε για παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ ήταν έγκλειστος στις φυλακές Δομοκού, ενώ το 2024 κατηγορήθηκε για απειλή.

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τους ρόλους των μελών της οργάνωσης η Αστυνομία αναφέρει ότι ο 39χρονος αρχηγός είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών και την επίβλεψη της προόδου αυτών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών, παραλαβή των κερδών, εξασφάλιση των μεταφορικών μέσων της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς επίσης και την ασφαλή μετακίνηση των εργατών από και προς τη φυτεία.

Ο 36χρονος υπαρχηγός είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών των καλλιεργειών και την επίβλεψη της προόδου αυτών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών, παραλαβή των κερδών, εξασφάλιση των μεταφορικών μέσων της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς επίσης και την ασφαλή μετακίνηση των εργατών από και προς τη φυτεία.

Ο δεύτερος υπαρχηγός ήταν ο επιβλέπων τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων και υλικών απαιτούμενων για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, εφοδίων και τροφίμων απαραίτητων για τη διαβίωση των καλλιεργητών που βρίσκονταν εντός της φυτείας, την επίβλεψη της ανάπτυξης των δενδρυλλίων κάνναβης, την φύλαξη αυτής καθώς και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.

Μία 35χρονη Αλβανίδα ήταν επιφορτισμένη με την ανεύρεση του χώρου αποθήκευσης των ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξη τους και με την κατοχύρωση της ασφαλούς μετακίνησης του Αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης εντός της Αττικής.

Μία 34χρονη Αλβανίδα λειτουργούσε ως «ταμίας» επιφορτισμένη με τον ρόλο της φύλαξης μέρους των χρημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και με την αποθήκευση και απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών της.

Τέλος, μία 73χρονη, ήταν επιφορτισμένη με τη διάθεση της οικίας της για την φύλαξη των ναρκωτικών. (καβάτζα).

Το χρονικό

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έξι άτομα, κατάσχεσαν πάνω από έναν τόνου κάνναβης, ξήλωσαν 1640 δενδρύλλια, ενώ υπολογίζουν ότι η αξία των ναρκωτικών που βρέθηκαν ξεπερνά τα 8 εκατ. ευρώ.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν απρόσιτα σημεία για την εγκατάσταση των καλλιεργειών, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης και είχαν επαγγελματική υποδομή για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής, καθώς και κοκαΐνης, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA) και ναρκωτικών δισκίων «ECSTASY», με σκοπό την αποκόμιση παράνομων εσόδων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.640- δενδρύλλια κάνναβης,

1- τόνος, -161- κιλά και -161- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

4,3- γραμμάρια κοκαΐνης,

3,5- γραμμάρια κεταμίνης,

10- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

9- ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,

εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,

2- πιστόλια,

πολεμικό τυφέκιο,

χειροβομβίδα,

μαχαίρι, γεμιστήρες, -134- φυσίγγια,

4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

17- κινητά τηλέφωνα,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης,

12.250- ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα και

120 ευρώ, -1.900- Λεκ Αλβανίας, -70- λίρες Αγγλίας, -22- δολάρια Η.Π.Α., -10- δολάρια Καναδά και -20- Ελβετικά φράγκα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.