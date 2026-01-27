Αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα

Συνελήφθη, προχθες (25-01-2026) στη Χίο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χίου, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης οχήματος, της βίας κατά υπαλλήλων και της πρόκλησης φθορών, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες προχθες στη Χίο, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου, ο συλληφθείς αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά την οδήγηση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος ημεδαπής, συνεπιβάτιδας στο όχημα του δράστη, για το αδίκημα της εξύβρισης, καθόσον με ενέργειές της, δυσχέρανε κατά τον έλεγχο, το έργο των αστυνομικών.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου.