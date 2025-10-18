PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αρνήθηκε έλεγχο αστυνομικών - Είχε τους λόγους του...

αστυνομικός
23:33 | 18/10/2025

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και απείθεια Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας όχημα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε αστυνομικό έλεγχο, μη δηλώνοντας τα στοιχεία της ταυτότητας του, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

 

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο όχημα, βρήκαν και κατέσχεσαν 4 μαχαίρια.

 

 

Γ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
