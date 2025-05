Αριζόνα: Αστυνομικός έσωσε γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στο φλεγόμενο αυτοκίνητό της – Δείτε βίντεο από την ηρωική διάσωση

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία κοπέλα στην Αριζόνα, όταν το αυτοκίνητό της έπιασε φωτιά στη μέση του δρόμου. Το θύμα δυστυχώς εγκλωβίστηκε στις φλόγες αλλά για καλή της τύχη ένας αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και την έσωσε τελευταία στιγμή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από την κάμερα που είχε στην στολή του ο αστυνομικός Ντακότα Μπέρι, φαίνεται η στιγμή που ο ίδιος πλησιάζει το φλεγόμενο αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί στη μέση κάποιου δρόμου στην Αριζόνα.

Η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού πατάει μανιωδώς την κόρνα μήπως και την ακούσουν οι κάτοικοι και σπεύσουν να την βοηθήσουν.

Ο αστυνομικός δεν χάνει καθόλου χρόνου. Τρέχει στο περιπολικό του, αρπάζει ένα εργαλείο για να σπάσει το τζάμι του οδηγού και να σώσει την κοπέλα που ούρλιαζε με αγωνία «σώσε με, σώσε».

Αν και το τζάμι έσπασε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, για τον αστυνομικό και το θύμα φάνηκε σαν αιωνιότητα.

Δείτε το βίντεο της διάσωσης:

Heroic Goodyear officer saves young female from burning vehicle after a crash. The young female happened to be the daughter of a Goodyear Firefighter. pic.twitter.com/F0WaY8Xaca

— Goodyear Police Dept (@Goodyearpolice) May 28, 2025