Άρης Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψή του – Η γυναίκα του «έχει panic button στο κινητό της»

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε να κρατείται στην Τρίπολη, μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος και η σύζυγός του είναι σε διάσταση από τα μέσα Δεκεμβρίου, οπότε ο ίδιος έφυγε από το σπίτι και ξεκίνησε η διαδικασία για συναινετικό διαζύγιο, σύμφωνα με τα όσα είπε στο newsit.gr ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου.

«Συνέβησαν διάφορα κλονιστικά γεγονότα μέσα στον γάμο που είχαν ο Άρης και η Δήμητρα. Στις 15/12 Οικειοθελώς ο ίδιος αποχώρησε από την συζυγική εστία και μπήκαμε σε μια διαδικασία να βγει ένα συναινετικό διαζύγιο, χωρίς καμία αντιδικία από την πλευρά της Δήμητρας. Δεν ήθελε να προκύψει το οτιδήποτε, έκανε μια πρόταση με δεδομένο την ηλικία των παιδιών, τις ανάγκες των παιδιών, την φροντίδα που μπορούσε να προσφέρει.

Δεν την δέχτηκε ο ίδιος και μετέπειτα ξεκίνησε να κάνει κάποιες καταγγελίες ότι δεν μπορεί να παραλάβει τα πράγματα του από το σπίτι ενώ πήγαινε καθημερινά στο σπίτι και έβλεπε τα παιδιά και έπαιρνε πράγματα και εχτές μάλιστα είχε κάνει αυτήν την καταγγελία, πήγε ο αδερφός του χτες στο σπίτι και παρέλαβε όλα του τα πράγματα και οι αδερφές του» περιέγραψε ο δικηγόρος στο newsit.gr.

«Σήμερα το πρωί πήγε μαζί με τον αδερφό του στο σπίτι πάλι και επί μια μιάμιση ώρα χυδαιολογούσε εναντίον της συζύγου του. Κατηγορούσε την οικογένεια της, κατηγορούσε την ίδια, υπήρχε λεκτική βία και όλα αυτά μπροστά στα ανήλικα τέκνα του.

Θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα πως καμία γυναίκα να μην φοβάται την επόμενη μέρα από οποιονδήποτε δέχεται κακοποιητική συμπεριφορά. Είτε είναι λεκτική είτε είναι σωματική, θα πρέπει να πηγαίνει να το καταγγέλλει. Οι αρχές θα πρέπει να είναι κοντά σε αυτές τις γυναίκες και στους άντρες αν δέχονται κακοποιητική συμπεριφορά. Πρέπει όλοι μαζί να τις προστατεύουμε και να την ενθαρρύνουμε να πηγαίνουν. Η Δήμητρα δεν ήθελε να πάει να κάνει καταγγελία γιατί φοβάται το αύριο, το τι θα της συμβεί ενώ έχει εγκαταστήσει και το panic button στο κινητό της. Ελπίζω και εύχομαι να βρεθεί μία λύση για να μην είναι το επόμενο θύμα» κατέληξε ο δικηγόρος, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ο δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου ωστόσο πλέον, έχει λήξει η συνεργασίας τους και έχει αναλάβει την σύζυγό του.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι με τον Άρη Μουγκοπέτρο ήταν πλέον «αδύνατη η συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης»

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δικηγόρου

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμοί και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτούργημα όσο και τις αρχές που το διέπουν.

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κ. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους».

Πώς έγινε η σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου

Το βράδυ των Χριστουγέννων έγινε γνωστό ότι ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, που έχασε κάποια δάχτυλα του χεριού του από κροτίδα το περασμένο Πάσχα, κρατείται στην Τρίπολη. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε να καταγγείλει εκείνος αρπαγή ανηλίκου ωστόσο, επειδή είχε γίνει ήδη η μήνυση σε βάρος τους, βρέθηκε ο ίδιος να κρατείται…

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, αναμένεται σήμερα Παρασκευή (26/12/25) να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

