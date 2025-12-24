Άρχισε το «Big Brοther» της Τροχαίας με τις ΑΙ κάμερες: Πού αλλού θα μπουν στην Αττική

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Έτος ραγδαίων αλλαγών, «φωτογραφήσεων» και εισερχόμενων sms με τσουχτερά «μπιλιετάκια» θα είναι το 2026 για τους οδηγούς της Αττικής, καθώς για πρώτη φορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ενιαίο σύστημα διαχείρισης υπερσύγχρονων καμερών με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για τη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων.

Ήδη «τρέχουν» δύο διαφορετικά «πρότζεκτ» για την τοποθέτηση καμερών από την Περιφέρεια Αττικής και τα υπουργεία Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (σε συνεργασία με την Τροχαία).

Οι κρίσιμες παραβάσεις

Οι κάμερες ΑΙ που ήδη έχουν αρχίσει να τοποθετούνται σε κεντρικούς δρόμους διαθέτουν εξελιγμένα λογισμικά που είναι σε θέση να βεβαιώνουν πέντε εξαιρετικά κρίσιμες παραβάσεις:

ερυθρού σηματοδότη,

μη χρήση ζώνης,

μη χρήση κράνους,

χρήση κινητού τηλεφώνου και

υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Οι δοκιμές για τη λειτουργία τους έχουν ήδη γίνει. Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγμα με την κάμερα υψηλής ευκρίνειας στη λεωφόρο Συγγρού (στο ύψος της Καλλιθέας), που «βλέπει» μέσα στα Ι.Χ. Πολλοί είναι οι πολίτες που αναρωτήθηκαν για το τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα και εάν είναι σύννομο να καταγράφεται ο εσωτερικός ιδιωτικός χώρος των οχημάτων. Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι ειδικά λογισμικά θα αφαιρούν στο σχετικό καρέ το περιβάλλον του εσωτερικού του οχήματος που δεν αφορά στην παράβαση του ΚΟΚ.

Επίσης, πολλοί διερωτήθηκαν γιατί οι Αρχές γνωστοποιούν το που θα τοποθετηθούν οι κάμερες ΑΙ. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης εξήγησαν στο ieidiseis ότι «οι κάμερες αυτές δεν είναι κρυφές ούτε ο στόχος της πολιτείας είναι να τοποθετηθούν κάπου κεκαλυμμένα. Οποιοσδήποτε μπορεί να δει τις νέες κάμερες τοποθετημένες πάνω σε φανάρια ή σε πυλώνες. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της τοποθέτησης οι κάμερες θα είναι τόσες πολλές που δεν θα έχει νόημα κάποιος να κοιτάει συνέχεια… πάνω για να αποφύγει την κλήση. Θα είναι υποχρεωμένοι όλοι οι οδηγοί να συμπεριφέρονται οδηγικά όπως πρέπει σε όλο το οδικό δίκτυο. Στόχος δεν είναι τα πρόστιμα αλλά η πρόληψη των τροχαίων».

1.800 παραβάσεις σε 4 ημέρες

Οι πρώτες δοκιμές αποκαλύπτουν τι θα επακολουθήσει. Η κάμερα της Συγγρού που λειτουργεί προς το παρόν πιλοτικά κατέγραψε 1.800 παραβάσεις μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι εάν το σύστημα ήταν σε λειτουργία θα βεβαιώνονταν πρόστιμα ύψους 630.000 ευρώ μόλις σε τέσσερα 24ωρα, ενώ το ίδιο διάστημα 1800 οδηγοί θα έμεναν χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Και όλα αυτά από τη λειτουργία μίας μόλις κάμερας.

Σημειώνεται ότι στη λεωφόρο Συγγρού το όριο ταχύτητας είναι 90 χιλ/ώρα και καταγράφηκαν 800 παραβάσεις, με τον ΚΟΚ να προβλέπει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ για υπέρβαση του ορίου κατά 20-30 χιλ/ώρα και 700 ευρώ για υπέρβαση άνω των 30 χιλ/ώρα. Όσο για τη χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και προβλέπει και την αφαίρεση του διπλώματος για ένα μήνα.

Η Περιφέρεια Αττικής «τρέχει» πρόγραμμα για την τοποθέτηση 388 «έξυπνων» καμερών, ενώ το υπουργείο Μεταφορών 2500 καμερών. Εξ αυτών οι 500 θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία για να «φωτογραφίζουν» παραβάτες που εισέρχονται σε λεωφορειολωρίδες.

Το σκηνικό του τροχονομικού «big brother» συμπληρώνεται από τη λειτουργία των «έξυπνων» καμερών στην Αττική Οδό, που «κλικάρουν» και γράφουν «καρέ» με οδηγούς που εκμεταλλεύονται την καλή κατάσταση του δρόμου για να τρέχουν με ταχύτητες που θα ζήλευαν επαγγελματίες ραλίστες.

Οι κλήσεις στο gov.gr

Από το νέο έτος οι κλήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Ένα sms θα ειδοποιεί τους παραβάτες ότι έχουν μήνυμα στη θυρίδα τους στο gov.gr.

Την ίδια ώρα, οδηγοί που βλέπουν ότι ο… κλοιός σφίγγει γύρω τους προσπαθούν να βρουν «αντίμετρα» σε διαδικτυακές εφαρμογές που δείχνουν που υπάρχουν κάμερες, όπως και ομάδες στο Viber που ενημερώνουν για το πού υπάρχουν μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. Ήδη έχουν περιέλθει πληροφορίες σε γνώση των Αρχών για ομάδα στο Viber με πάνω από 40.000 μέλη που ενημερώνονται για τα μπλόκα της Τροχαίας. Οι πληροφορίες παρέχονται από τους ίδιους τους χρήστες της εφαρμογής που ενημερώνουν για την παρουσία της Τροχαίας από τα σημεία από όπου διέρχονται.

Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΛ.ΑΣ. έκλεισε μία ομάδα στο Viber με 200.000 μέλη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο Έλληνες, έναν 29χρονο και έναν 55χρονο, που κατηγορούνται ως οι διαχειριστές. Δεν πρόλαβε όμως να περάσει ένα δίμηνο και τουλάχιστον μία νέα ομάδα έχει «ξεφυτρώσει».