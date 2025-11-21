Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Η σημερινή ημέρα αποτελεί φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης για τους ανθρώπους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Η 21η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για τη διηνεκή και διαχρονική προσφορά των γυναικών και των ανδρών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που τελούν υπό τη Σκέπη και Προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου και Υπερμάχου Στρατηγού του Γένους, της οποίας τα Εισόδια συνεορτάζουμε σήμερα.

Αυτό τόνισε στην ημερήσια διαταγή του για την 21η Νοεμβρίου, απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, μαθητές παραγωγικών Σχολών, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, έφεδροι και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

«Ο αδιασάλευτος δεσμός και η ακατάλυτη συμπόρευση Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, Πίστεως και Πατρίδος, υπήρξε και παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της εθνικής μας υπόστασης. Αποκτά, δε, ιδιαίτερη χροιά στην από αιώνων ιστορική πορεία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθόσον ανέκαθεν επενεργούσε ευεργετικά στην επαύξηση της σωματικής ρώμης, του σθένους και της ανθεκτικότητας του Στρατεύματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής του» εξήγησε.

«Με γνώμονα το αδιαπραγμάτευτο χρέος προς την Πατρίδα, η προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, σμιλεμένη στα τρίσβαθα της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας, υπήρξε θεμελιώδης στους Αγώνες του Έθνους. Όσοι υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων γνωρίζουν ότι η ύψιστη των αρετών, η φιλοπατρία, δεν είναι διακήρυξη, αλλά βίωμα· είναι μέτρο ευθύνης, ήθος καθημερινότητας και ανενδοίαστη ετοιμότητα θυσίας, όταν και όπου το καθήκον το απαιτήσει. Και μέσα σε αυτή την άρρηκτη συνέχεια του Χρέους, κάθε γενιά καλείται όχι απλώς να θυμάται, αλλά να αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι άξια του θεσμικού προνομίου να υπηρετεί και να παραδίδει στους επιγόνους της την Πατρίδα ακέραια, ελεύθερη και αξιοπρεπή» συμπλήρωσε.

«Σήμερα», επισήμανε, «έμπλεοι συγκίνησης και ευγνωμοσύνης, κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ ενώπιον όλων εκείνων που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία υπηρέτησαν το ύψιστο χρέος προς την Πατρίδα. Αποδίδουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους πεσόντες κατά τους απανταχού Αγώνες του Έθνους, αλλά και σε όσους τραυματίσθηκαν και υπέστησαν απώλειες υγείας και σωματικής ακεραιότητας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, είτε εν πολέμω είτε εν ειρήνη. Σεμνυνόμενοι ενώπιον όλων αυτών, εξαίρουμε το βαρύ τίμημα που κατέβαλαν με το αίμα τους, τη ζωή ή τη σωματική τους ακεραιότητα, ώστε έκαστος εξ ημών να απολαμβάνει σήμερα το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας».

«Στις 21 Νοεμβρίου, η ελληνική Πολιτεία τιμά τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εν συνόλω. Τιμά τους ακοίμητους φρουρούς των συνόρων αλλά και όλης της Επικράτειας, που υπεραμύνονται ανενδοίαστα μέχρι και της τελευταίας σπιθαμής ελληνικής γης, καθώς και όλους εκείνους που, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, προασπίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας» τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Και συνέχισε: «Τις γυναίκες και τους άνδρες που, εκουσίως και εν πλήρη επιγνώσει των σύμφυτων με το στρατιωτικό λειτούργημα κινδύνων και δυσχερειών, επιτελούν το καθήκον μακριά από τις οικογένειές τους, υπερασπιζόμενοι αδιάλειπτα τα Ιερά και Όσια του Ελληνισμού. Η εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας εκτείνεται και προς τις οικογένειές τους, οι οποίες, με άρρητο σθένος και υπομονή, επωμίζονται ως στάση ζωής, από κοινού με τα στελέχη, το βάρος και την τιμή της προάσπισης της Πατρίδος».

Απευθυνόμενος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των παραγωγικών Σχολών ο αρχηγός ξεκαθάρισε: «Είστε τα αυριανά στελέχη, οι μελλοντικοί Ηγήτορες των Ενόπλων Δυνάμεων, φορείς μιας μακραίωνης παράδοσης αριστείας, ήθους και προσφοράς. Η στολή που φέρετε είναι όρκος, σύμβολο ευθύνης και υπόσχεση διαρκούς προόδου. Να μελετάτε, να ασκείσθε, να υπηρετείτε με σεμνότητα και αποφασιστικότητα, διότι η αυριανή ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδος εδράζεται στο υψηλό σας φρόνημα, στην πνευματική σας πληρότητα και στην άριστη εκτέλεση του στρατιωτικού λειτουργήματος».

Απευθυνόμενος όπως είπε στα στρατευμένα νιάτα της Πατρίδος, τους Στρατιώτες, Ναύτες και Σμηνίτες τόνισε: «Η παρουσία σας στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί απτή απόδειξη ότι το Έθνος εξακολουθεί να γεννά νέους πρόθυμους να το υπηρετήσουν. Ο χρόνος που αφιερώνετε στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελεί παύση της ζωής, αλλά μάθημα αυτοπεποίθησης, ευθύνης και αλληλεγγύης, πράξη ωρίμανσης, ενσυνείδητης πειθαρχίας και συμμετοχής στο συλλογικό πεπρωμένο της Πατρίδος, που υπερήφανα θα σας ακολουθεί στον μετέπειτα βίο σας».

Απευθυνόμενος προς τους Εθνοφύλακες και τους Εφέδρους, «οι οποίοι, ενστερνιζόμενοι σε απόλυτο βαθμό τις έννοιες της τιμής, της αυταπάρνησης και της φιλοπατρίας, στέκουν πάντοτε παρόντες στο προσκλητήριο της Πατρίδος, ζώσα μαρτυρία της αδιάρρηκτης συνέχειας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και της κοινωνίας», ο αρχηγός είπε: «Η αδιάλειπτη παρουσία και στήριξή σας συμβάλλει τα μέγιστα στη συντελούμενη αναβάθμιση της Εφεδρείας, με την ανάπτυξη του θεσμού του "ενεργού εθελοντή εφέδρου" και την έμπρακτη αναβίωση της ιδέας της διηνεκούς, ανιδιοτελούς προσφοράς προς την Πατρίδα ως στάσης ζωής».

Για το Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογράμμισε, ότι «υπηρετεί με αποστολική αφοσίωση, υπευθυνότητα και θεσμική προσήλωση, συμβάλλοντας με ανεκτίμητο και ουσιώδη τρόπο στη διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία και επιχειρησιακή επάρκεια των Μονάδων και Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Στο σύγχρονο, ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων καθίσταται καίρια για την ίδια την υπόσταση του Κράτους. Η αποτροπή δια της ισχύος δεν είναι τεχνικό μέγεθος· είναι στρατηγική επιλογή, εδραιωμένη στη γνώση, στην τεχνολογική ενσωμάτωση και στην αδιαμφισβήτητη υπεροχή του ανθρώπινου παράγοντα. Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων δεν συνιστά επιμέρους στόχο, αλλά εκ των ων ουκ άνευ όρο της εθνικής μας επιβίωσης» ξεκαθάρισε.

«Αποτελεί συνέχιση του αγώνα των προγόνων μας, διότι η ελευθερία που μας παραδόθηκε με αίμα, θυσίες και ανιδιοτελή υπέρβαση κάθε προσωπικού συμφέροντος, επιβάλλει να τη θωρακίσουμε με νέα μέσα, νέες δυνατότητες και νέα αντίληψη ισχύος.

Η μεταρρυθμιστική στρατηγική στόχευση της "Ατζέντας 2030" του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενσαρκώνει ένα συνεκτικό όραμα ολιστικού μετασχηματισμού, θεμελιωμένο στις απαράγραπτες αξίες της ιστορικής μας πορείας: το καθήκον, τη φιλοπατρία και τη συλλογική ευθύνη. Διότι ο εκσυγχρονισμός δεν απεμπολεί την Παράδοση, αλλά αντιθέτως την καθιστά επιχειρησιακό πλεονέκτημα και εχέγγυο ασφάλειας για το μέλλον» ανέλυσε.

Απευθυνόμενος στις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε: «Σε εσάς, τους θεματοφύλακες της αδιάσπαστης στρατιωτικής και εθνικής μας παράδοσης, ανατίθεται η υψηλή αποστολή να διασφαλίζετε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδος θα έχουν μέλλον αντάξιο του ηρωικού τους παρελθόντος. Καθότι η ισχύς τους δεν στηρίζεται μόνο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα ή στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αλλά ερείδεται πρωτίστως στην ακατάσβεστη φλόγα που καίει στην Ελληνική Ψυχή από τα βάθη των αιώνων και, κάθε φορά που οι ιστορικές περιστάσεις το επιβάλλουν, μας καλεί να διαφυλάξουμε ό,τι μας υπερβαίνει: τα ιδανικά μας, τα Ιερά και τα Όσια του Έθνους μας, το "μαζί" και το "εμείς"»

«Και σήμερα, η φλόγα αυτή περνά στα δικά σας χέρια. Να τη διατηρήσετε άσβεστη, αγνή και ανυποχώρητη, υπηρετώντας με ήθος, τιμή και ακεραιότητα. Να συνέχετε τη γνώση με την ταπεινότητα και την αξιοπρέπεια, τον επαγγελματισμό με το αξιακό σας υπόβαθρο, την ατομική προσπάθεια με το συλλογικό "εμείς". Διότι η αποστολή μας δεν είναι επάγγελμα είναι τρόπος ζωής, είναι η έμπρακτη έκφραση της συνέχειας ενός Έθνους που ουδέποτε υπήρξε θεατής της Ιστορίας, αλλά πάντοτε δημιουργός της» κατέληξε.

