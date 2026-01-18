APX A1: To πιστόλι της Beretta που σχεδιάστηκε με ισχυρό προσανατολισμό στα Σώματα Ασφαλείας

Το APX A1 ανεβάζει την αποδεδειγμένη εργονομία και αξιοπιστία της οικογένειας APX στο επόμενο επίπεδο με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά που προέρχονται από σχόλια, από στρατιωτικούς, αστυνομικούς και τακτικούς σκοπευτές. Στοχεύει στα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, ασφάλειας και ποιότητας για να λειτουργήσει για οποιονδήποτε σκοπευτή στο πεδίο. Η Beretta πέρασε κάθε αυστηρό τεστ του προγράμματος MHS του στρατού των ΗΠΑ με το υποψήφιο πιστόλι APX και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες στο έδαφος σε περισσότερες από 20 χώρες.

Το APX A1 είναι ένα όπλο τύπου striker fired και σχεδιάστηκε με ισχυρό προσανατολισμό στα σώματα ασφαλείας και την οπλοφορία.

Tο APX A1 είναι το κορυφαίο όπλο της επιλογής σας.

APX A1

Σχεδιασμός & Κατασκευή

Σύγχρονη εργονομία : Βελτιωμένη λαβή με πιο επιθετικό μοτίβο για καλύτερο κράτημα.

: Βελτιωμένη λαβή με πιο επιθετικό μοτίβο για καλύτερο κράτημα. Μοντέρνα εμφάνιση: Σχεδιασμός με καθαρές γραμμές και βελτιωμένη αισθητική.

Σύστημα Σκανδάλης

Βελτιωμένη σκανδάλη: Καθαρή διαδρομή και πιο σύντομη επαναφορά για γρήγορες βολές.

Οπτικά & Στόχευση

Optics -Ready Slide : Προετοιμασμένη για τοποθέτηση κόκκινης κουκίδας (red dot) , ιδανικό με το BURRIS FASTFIRE III

: Προετοιμασμένη για τοποθέτηση κόκκινης κουκίδας (red dot) , ιδανικό με το BURRIS FASTFIRE III Βελτιωμένα σκοπευτικά: Υψηλής ορατότητας για γρήγορη στόχευση.

Ασφάλεια & Χειριστήρια

Αμφιδέξια χειριστήρια : Ιδανικό για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

: Ιδανικό για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Αφαιρούμενη μονάδα σκανδάλης: Επιτρέπει εύκολη συντήρηση και προσαρμογή.

Χωρητικότητα

Γεμιστήρες υψηλής χωρητικότητας : 9mm: έως 17 φυσίγγια (ανάλογα με την έκδοση).

:

Απόδοση

Χαμηλός άξονας κάννης : Μειώνει ανάκρουση και βελτιώνει τον έλεγχο.

: Μειώνει ανάκρουση και βελτιώνει τον έλεγχο. Ράγα Picatinny: Για φακούς ή αξεσουάρ.

Ευελιξία

Δυνατότητα αλλαγής χρώματος frame (FDE – GREY WOLF -OLIVE GREEN )

Παραλλαγές

Full Size και Compact για διαφορετικές ανάγκες μεταφοράς.

