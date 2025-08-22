Το απρόσμενο τηλεφώνημα 4χρονου στην αστυνομία έφερε έκπληξη στα γενέθλια του αδελφού του

Το τηλεφώνημα ενός παιδιού, ηλικίας μόλις 4 ετών, στην αστυνομία και η κουβέντα του με τους αστυνομικούς είχε ως αποτέλεσμα μία έκπληξη με αγαπημένα δώρα ανήμερα των γενεθλίων του αδελφού του.

Πρόκειται για τον Μίκα, από το Φάρμινγκτον Χιλς του Μίσιγκαν, ο οποίος τηλεφώνησε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και άρχισε να μιλάει για το πόσο αγαπά το ποδόσφαιρο και την κολύμβηση. Η κλήση εξελίχθηκε σε μια φιλική συζήτηση, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την υπηρεσία να στείλει τον αστυνομικό Μάικλ Ελ-Χέιτζ, για να βεβαιώσει ότι όλα ήταν καλά.

Διαβάστε επίσης

Στην πραγματικότητα, είναι συνηθισμένο να αναπτύσσονται αστυνομικοί σε περίπτωση τυχαίων κλήσεων παιδιού, καθώς πολλές φορές το παιδί ντρέπεται να μιλήσει ανοιχτά.

Μόλις ο Ελ-Χέιτζ διαπίστωσε ότι όλα ήταν καλά, άρχισε να κουβεντιάζει ξανά με τον Μίκα και τον αδελφό του, τον Μιτς για αθλήματα και στη συνέχεια τους έδειξε το εσωτερικό του περιπολικού του.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μάθαμε ότι ο Μιτς γιόρταζε τα γενέθλιά του την Κυριακή. Έτσι, φροντίσαμε να του κάνουμε μια αξέχαστη έκπληξη», έγραψε το Αστυνομικό Τμήμα του Φάρμινγκτον Χιλς σε μια ανάρτηση στο Instagram.

Ο αστυνομικός λοιπόν, επέστρεψε την Κυριακή με δώρα γενεθλίων – ένα τέρμα ποδοσφαίρου, ένα καπέλο και ένα σήμα της αστυνομίας.

«Ειλικρινά, το έκανα απλώς για τα παιδιά», είπε ο Ελ-Χέιτζ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είχε έναν γιο. «Απλώς είδα τον γιο μου στα μάτια του παιδιού και ως πατέρας μπόρεσα να καταλάβω τι ήθελε τόσο πολύ!»

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

www.newsbomb.gr