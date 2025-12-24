Αποτράπηκε η εγκληματική δράση τριών αλλοδαπών διαρρηκτών στα Ιωάννινα

Η άμεση ανταπόκριση αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων και η περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων οδήγησε προχθες (22-12-2025) στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, προχθες (22-12-2025) το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης έσπευσαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, ύστερα από σχετικό τηλεφώνημα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων για ύποπτα άτομα, όπου στην είσοδο και στο εσωτερικό της εντόπισαν -3- αλλοδαπούς, που, μη μπορώντας να δικαιολογήσουν την παρουσία τους εκεί, προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι οι αλλοδαποί είχαν αφιχθεί προχθες το πρωί στα Ιωάννινα από όμορη χώρα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από σπίτια, έχοντας εφοδιαστεί για τον σκοπό αυτό τα κατάλληλα μέσα για την απασφάλιση κλειδαριών, τη μεταξύ τους επικοινωνία και την κάλυψη των χαρακτηριστικών τους.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κλειδί ασφαλείας, τύπου «πασπαρτού»,

γαλλικό κλειδί,

-6- τμήματα αλουμινόχαρτου με ίχνη εντυπωμάτων κλειδαριών,

στρεβλωμένη πλαστική κάρτα,

ασύρματο ακουστικό,

-3- σκούφοι και

-2- ζεύγη γαντιών εργασίας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.