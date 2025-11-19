Αποτελέσματα έρευνας- δημοσκόπησης Ε.ΑΣ.Υ.Α

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παρουσιάζει έρευνα- δημοσκόπηση στην οποία έλαβαν μέρος 1.201 αστυνομικοί που υπηρετούν σε Αστυνομικές Υπηρεσίες που υπάγονται στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητάς της.

Από την εν λόγω έρευνα, η οποία έχει προκαλέσει ήδη έντονο ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, συνάγονται πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τις εργασιακές συνθήκες οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικογενειακή καθημερινότητα των αστυνομικών, στην ψυχική ευεξία τους, στην εκπαίδευσή τους, στην ιατρική μέριμνα κλπ. Αξιοσημείωτα δε είναι τα πορίσματα για το αν οι αστυνομικοί έμειναν ικανοποιημένοι από τις επερχόμενες μισθολογικές αυξήσεις, για το αν η Υπηρεσία τους παρέχει ισχυρό κίνητρο εργασίας, ενώ έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «αξιολόγηση» της Διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι η έρευνα- δημοσκόπηση έλαβε χώρα σε αρκετούς νομούς της χώρας μέσω των τοπικών Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ενώ η αρχική πρωτοβουλία της δημοσκόπησης- έρευνας έγινε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, την οποία και συγχαίρουμε.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δημοσκόπηση.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος