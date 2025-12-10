Αποτελέσματα 35ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα το 35ο Ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Εκκλησίας, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των συνέδρων από όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, το Συνέδριό μας τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννης ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κκ. Χρυσοστόμου, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας Αντιστράτηγος κ. Παναγιώτης ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής κ. Βασίλης ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ κ. Παναγιώτης ΤΣΙΑΝΟΣ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Νικόλαος ΛΑΥΡΑΝΟΣ, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΠΣ κ. Κωνσταντίνος ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΑ κ. Κωνσταντίνος ΒΟΡΓΙΑΣ, ο εκπρόσωπος της ΠΟΜΕΝΣ, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Ένωσης Μεσσηνίας κ. Χρήστος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Α. Μεσσηνίας κ. Βασίλειος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ επιστολή χαιρετισμού απέστειλε ο βουλευτής της Ν.Δ. Μεσσηνίας κ. Περικλής ΜΑΝΤΑΣ.

Επίσης, παρέστη και του επιδόθηκε τιμητική πλακέτα ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθανάσιος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ που είχε την ευγενή καλοσύνη να σταθεί αρωγός στην διοργάνωση του συνεδρίου στη φιλόξενη πρωτεύουσα της Μεσσηνίας.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, καλωσορίζοντας τους επισήμους, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ανδρέας Γ. ΒΕΛΛΙΟΣ προέβη σε έναν ουσιαστικό απολογισμό της συνδικαλιστικής χρονιάς που μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο, υπογραμμίζοντας ότι το 2024-25 υπήρξε έτος, ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλά και ιστορικών συνδικαλιστικών επιτυχιών.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην αναγνώριση της επικινδυνότητας του αστυνομικού λειτουργήματος, μια διεκδίκηση που ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες και αποτελεί πλέον απτή πραγματικότητα για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χάρη και στην προσωπική δέσμευση του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού, τον οποίο ευχαρίστησε για ακόμα μια φορά, όπως και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και όλους όσοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Ξεχωριστή μνεία έγινε δε στη συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ η οποία ήταν αγαστή, εποικοδομητική και σε πλήρη σύμπνοια προς όφελος όλων των αστυνομικών και τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα για αυτή.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην καθοριστική συμβολή του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Θάνου ΠΕΤΡΑΛΙΑ στη θεσμοθέτηση των οικονομικών μας αιτημάτων.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στις πρόσφατες βελτιωτικές ρυθμίσεις των αποδοχών των Σωμάτων Ασφαλείας, ως απότοκο επίσης ενός πολύμηνου αγώνα όλων των Ομοσπονδιών που είχαν να αντιμετωπίσουν διαιρετικές πρωτοβουλίες, σε πείσμα του ενιαίου μισθολογικού πλαισίου και των τελεσίδικων αποφάσεων του ΣτΕ. Κορωνίδα του αγώνα, η μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, που ανέδειξε την ενότητα και τη δυναμική του συνδικαλιστικού κινήματος όλων των ενστόλων, παρά τις όποιες πρωτοφανείς και καινοφανείς ενδοσυνδικαλιστικές παραφωνίες.

Κατέστη σαφές, ότι η Ομοσπονδία παραμένει αταλάντευτη στην γραμμή της για πλήρη συμμόρφωση του μισθολογίου με τις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ.

Ως τρίτη κομβική επιτυχία τονίστηκε η θεσμοθέτηση του επιδόματος διοίκησης, μια διαχρονική και πάγια διεκδίκηση των Αξιωματικών, που πλέον εισέρχεται στη φάση εφαρμογής της. Παράλληλα, επισημάνθηκε η καθοριστική συμβολή της Ομοσπονδίας σε ζητήματα τα οποία από κοινού αλλά και μόνης της είχε θέσει, όπως:

Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου και στις παραμεθόριες περιοχές της Βορείου Ελλάδας. Μεσοσταθμική αύξηση μισθών ενστόλων αντίστοιχες των δημοσίων υπάλληλων το Μάιο 2025. Αύξηση των πόρων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και Μ.Τ.Σ. μέσω της θεσμοθέτησης πόρων με σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων (πχ τέλη- ΚΟΚ). Χορήγηση στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών. Απόσυρση τροπολογίας για την υπαγωγή των δομών υγείας της Ελληνικής Αστυνομίας ( Κ.Ι.Α. και Κ.Ι.Θ. ) σε αυτές των Ενόπλων Δυνάμεων. Ικανοποίηση αιτήματος ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ιδιωτών στις πανελλαδικές εξετάσεις για τις Σχολές της Αστυνομίας. Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την αναδιάρθρωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και κυρίως για την αστυνομική εκπαίδευση και την λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας όπου εκκρεμεί η έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων.

Στο πλαίσιο των εργασιών, παρουσιάστηκαν τα προτάγματα της νέας χρονιάς, στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

η αύξηση της αποζημίωσης πενθημέρου και νυκτερινής εργασίας,

η πλήρης συμμόρφωση της Πολιτείας με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις αποδοχές,

η κατάργηση της διαφοράς των 60€ στο επίδομα ειδικών συνθηκών, (προσφυγή στη δικαιοσύνη) εν σχέσει με τις Ένοπλες Δυνάμεις,

η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων με μισθολογικό αντίκρισμα,

αντιμετώπιση των αδικιών και δυσλειτουργιών του υπάρχοντος μισθολογίου, ενώ αναλυτικότερα το σύνολο ων διεκδικήσεων αποτυπώνεται στο ψήφισμα του συνεδρίου.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος απηύθυνε κάλεσμα ενότητας, επιμονής και συλλογικότητας, τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας για τα δίκαια αιτήματα του αστυνομικού προσωπικού, προς όφελος της νέας γενιάς, της κοινωνίας και της Πατρίδας.

Το 35ο Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την έγκριση κατά πλειοψηφία του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και την ανανέωση της δέσμευσης για ακόμη πιο δυναμική παρουσία στο πεδίο της συνδικαλιστικής δράσης. Οφείλουμε όλοι μας στο πεδίο αυτό να μην αποθαρρυνθούμε από τις δυσκολίες των καιρών, αλλά να πολεμήσουμε για το καλύτερο. Το χρωστάμε στη νέα γενιά για να πάψει να βλέπει δυσοίωνο το μέλλον και να αποστρέφεται το λειτούργημά μας. Για να αρχίσει ξανά να πυκνώνει τις τάξεις μας χωρίς να φεύγει στο εξωτερικό ψάχνοντας ένα καλύτερο μέλλον. Το χρωστάμε στα παιδιά μας για να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια για τους γονείς τους. Το χρωστάμε στους νεκρούς μας που με το αίμα τους έχουν σηματοδοτήσει τα βήματα και την πορεία μας. Το χρωστάμε στην Πατρίδα μας που μας όρισε να φυλάμε την κοινωνία όρθια και το Έθνος μας προστατευμένο.