Απόστρατος Αστυνομικός "έφυγε" από τη ζωή

Θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Έβρου η είδηση του θανάτου του απόστρατου αστυνομικού Γρήγορη Αδαμάκη, μέλους της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Έβρου.

Όπως γνωστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ο εκλιπών απεβίωσε χθες, μετά από σύντομη νοσηλεία, από παθολογικά αίτια. Το Δ.Σ. εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ισαάκιο Διδυμοτείχου, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Η Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Έβρου αποχαιρετά έναν συνάδελφο που υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια, εκφράζοντας τη βαθιά της λύπη για την απώλειά του.

