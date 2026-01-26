Αποστρατεύεται ο αστυνομικός διευθυντής Βοιωτίας Ηλίας Μπακούμης

Σε αποστρατεία με το βαθμό του υποστρατήγου οδηγείται ο αστυνομικός διευθυντής Βοιωτίας Ηλίας Μπακούμης με την ολοκλήρωση των τακτικών κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης των ανώτατων στελεχών του Σώματος.

Οι κρίσεις πραγματοποιήθηκαν με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα της ΕΛ.ΑΣ., τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Αλλαγή και στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, μετά τη μετακίνηση του Υποστράτηγου Χρήστου Παπαφιλίππου στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Αναμένεται η επιλογή των αξιωματικών που θα τους διαδεχθούν.

Πηγή: siriosfm.gr

Το Policenet.gr εύχεται στον κ. Μπακούμη υγεία και κάθε καλό στη νέα περίοδο της ζωής του!