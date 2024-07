Απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ: Νεκρός ο δράστης κι ένας πολίτης - ΒΙΝΤΕΟ

δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ είναι νεκρός, αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τον άνδρα που έριξε τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών στην Πενσυλβάνια.

Πλάνα και εικόνες από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμο σκύβει να σωθεί ενώ οι άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών τρέχουν και δημιουργούν έναν κλοιό προστασίας γύρω του έχουν «ταξιδέψει» σε όλον τον κόσμο κυρίως μέσω των social media.

Ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης της προεκλογικής ομιλίας, σύμφωνα με πολλές πηγές επιβολής του νόμου. Δύο από τις πηγές αυτές ισχυρίζονται πως ο δράστης βρισκόταν σε μια στέγη, έξω από τον χώρο, ενώ κάνουν λόγο για ελεύθερο σκοπευτή.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Μπάτλερ, Ρίτσαρντ Γκόλντινγκερ, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για όλες τις εξελίξεις και υποστήριξε πως ο δράστης ήταν αρκετά μέτρα μακριά. Πρόσθεσε πως ο δράστης είναι νεκρός, καθώς επίσης και ένας πολίτης, ενώ ένας ακόμα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

— Acyn (@Acyn) July 13, 2024