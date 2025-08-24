Απόπειρα αυτοκτονίας 33χρονου στρατιωτικού

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του xanianews.gr λίγο μετά της 1 π.μ ξημερώματα Σαββάτου 23/08, εν ενεργεία στέλεχος του στρατού ξηράς που υπηρετεί στα Χανιά επιδίωξε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ηταν λίγο μετα της 1 όταν η αστυνομική διευθυνση Χανιών έλαβε ενα τηλεφωνημα απο οικείο άτομο του 33χρονου.

Το οικείο του άτομο είχε μόλις λαβει αποχαιρετηστήριο μήνυμα στο κινητό καθώς και να φροντίζει το κατοικίδιό του, και αμέσως ειδοποίησε της αστυνομικες αρχες.

Η ανταπόκριση απο τις αστυνομικές αρχές ήταν άμεση,αμέσως εσπευσε στο σπιτι του 33 χρονου περιπολικό της Άμεσης δράσης και χτύπησαν το κουδουνι χωρίς να λάβουν απάντηση.

Ωστόσο παρατήρησαν κοιλίδες αίματος να προεξεχουν της εξωπορτας και προέβησαν σε παραβίαση της αντικρίζοντας στο έδαφος τον 33χρονο αναίσθητο με κομμένη αρτηρία.

Του προσφέρθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες απο τους αστυνομικούς και εντος ολίγον λεπτών κατεύθασε το πληρωμα του ΕΚΑΒ να τον παραλάβει και να διακομισθεί στο νοσκοκομείο Χανίων.

Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη.