Απονομή τιμητικής πλακέτας στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κ. ΠΑΤΑΚΑΚΗ Αργύριο

Την Πέμπτη 23-10-2025 ο Πρόεδρος κ. ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος ,ο Γ. Γραμματέας κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Άνθιμος, ο Οργανωτικός Γραμματέας κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Δαμιανός, ο Ταμίας κ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Παντελής και ο Αναπληρωτής Ταμίας κ. ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ Βασίλειος υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά στα γραφεία του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Δ.Α. Δράμας τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κ. ΠΑΤΑΚΑΚΗ Αργύριο στον οποίο απέμειναν τιμητική πλακέτα.

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.Μ.Θ. αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις εγκάρδιες ευχαριστίες του για την άμεση ανταπόκριση και την έμπρακτη στήριξή σας προς το έργο των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και των Δίκυκλων της Τροχαίας Δράμας.

Η πρόσφατη χορηγία σας σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό – όπως φορείς αλεξίσφαιρων γιλέκων, θήκες εξοπλισμού, εξαρτήσεις και λοιπά είδη προστασίας – αποτελεί πολύτιμη ενίσχυση για τα στελέχη μας, που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προστασίας του πολίτη. Η συνεισφορά σας δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική υλική βοήθεια, αλλά και μια πράξη αναγνώρισης και ηθικής ενδυνάμωσης για όλους εμάς που υπηρετούμε με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης.

Η διαχρονικά άριστη συνεργασία μας και η ειλικρινής σας διάθεση προσφοράς αναδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των συμπολιτών μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας και ευχόμαστε η άριστη αυτή σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης να συνεχιστεί και στο μέλλον προς όφελος της κοινωνίας και του κοινού καλού.