Απονομή Πιστοποιητικού Στρατιωτικού Τύπου των Ελικοπτέρων ΝΗ – 90 - ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 έλαβε χώρα η τελετή απονομής Πιστοποιητικού Στρατιωτικού Τύπου (Military Type Certificate, MTC) στα ελικόπτερα ΝΗ – 90, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ), παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην ομιλία του (μεταξύ άλλων) τόνισε τη σημασία της ένταξης των ελικοπτέρων ΝΗ – 90 στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), καθώς και την καθοριστική συμβολή της ΕΣΑΑ στον έλεγχο και την πιστοποίηση της αξιοπλοΐας αεροσκαφών ή άλλων αεροναυτικών συστημάτων.

Στην εν λόγω εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της γαλλικής Direction Générale de l’Armement (DGA) και των εταιρειών AIRBUS – NHIndustries (NHI).