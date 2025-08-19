Απολύθηκε αστυνομικός στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε βίντεο OnlyFans με μοντέλο – Προσποιήθηκε έλεγχο και την άγγιξε

Οι εισαγγελικές αρχές του Τενεσί ενέκριναν τη νέα αίτηση του πρώην αστυνομικού Σον Χέρμαν, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση, έπειτα από τη σύλληψή του το 2024 για συμμετοχή σε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου στο OnlyFans.

Στην αίτησή του, ο 35χρονος Χέρμαν παραδέχτηκε την ενοχή του για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα εν ώρα υπηρεσίας, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή ενός έτους επιτήρησης. Παράλληλα, του χορηγήθηκε δικαστική αναστολή — πράγμα που σημαίνει πως, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς την περίοδο επιτήρησης, η υπόθεση θα μπορεί να απορριφθεί και οι κατηγορίες να διαγραφούν από το ποινικό του μητρώο.

Ο Χέρμαν απολύθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα του Νάσβιλ τον Μάιο του 2024, όταν συνάδελφός του από την Ειδική Διεύθυνση Ερευνών τον ταυτοποίησε ως τον ένστολο άνδρα που εμφανίζεται σε βίντεο ερωτικού περιεχομένου με το μοντέλο του OnlyFans, Τζόρντιν.

Στο βίντεο φαίνεται η Τζόρντιν να δείχνει το στήθος της και να καλεί τον αστυνομικό να το πιάσει σε μια προσπάθεια να αποφύγει το πρόστιμο. Στη συνέχεια, δε, η ίδια άγγιξε τον καβάλο του αστυνομικού.

Στο επίμαχο βίντεο ο ένστολος δεν φαινόταν από τους ώμους και πάνω, κάποια στιγμή φάνηκε μέρος του σήματος της αστυνομίας στο χέρι του. Σύμφωνα με την έρευνα το βίντεο γυρίστηκε στις 26 Απριλίου σε ένα πάρκινγκ αποθήκης, ενώ ο Χέρμαν ήταν σε υπηρεσία.

Ο Χέρμαν που αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3.000 δολαρίων, εργαζόταν στο Αστυνομικό Τμήμα του Νάσβιλ για τρία χρόνια πριν απολυθεί.

Ex-Nashville cop Sean Herman arrested for appearing in an OF video on duty. He was fired on May 9 and faces two felony charges with a $3,000 bond 😭 😭 pic.twitter.com/qVBtWoyuLF — 🕐HOURLY🕑 shitpost (@hourly_shitpost) April 22, 2025

O 35χρονος Σον Χέρμαν που απολύθηκε από αστυνομικός όταν ταυτοποιήθηκε για συμμετοχή σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans