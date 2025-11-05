Απολογισμός δραστηριότητας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης κατά την τουριστική περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2025

Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης εναρμονιζόμενη πλήρως με το στρατηγικό σχεδιασμό περί ενίσχυσης της γενικής αστυνόμευσης, της αστυνόμευσης τροχαίας, καθώς και της ασφάλειας στους χώρους του Διεθνούς Αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ανέπτυξε ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απρόσκοπτη διακίνηση των επιβατών και την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν (26.223) αστυνομικοί έλεγχοι, από το σύνολο των Τμημάτων της Διεύθυνσης και συνελήφθησαν ογδόντα οκτώ (88) άτομα, εκ των οποίων:

– 67 άτομα για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών,

– 4 άτομα για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών,

– 5 άτομα για παράβαση του Νόμου περί όπλων,

– 4 άτομα για εκκρεμή Ευρωπαϊκά Εντάλματα,

– 3 άτομα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις,

– 3 άτομα για ενδοοικογενειακή βία και

– 2 άτομα για παράβαση του Κώδικα περί αεροπορικού δικαίου.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν (5.975) τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν (3.099) παραβάσεις, εκ των οποίων:

(321) σε τουριστικά λεωφορεία, όπου:

– (68) αφορούσαν σε ανεπαρκή ημερήσια ανάπαυση,

– (62) αφορούσαν σε υπέρβαση εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης,

– (12) αφορούσαν σε οδήγηση χωρίς κάρτα και

– (179) αφορούσαν στη γενικότερη οδήγηση χωρίς ορθή χρήση των φύλλων καταγραφής ταχογράφου, την μη ορθή λειτουργία του ταχογράφου, την αντικανονική χρήση κλ.π

(400) σε Δ.Χ.Ε. ΤΑΞΙ, όπου:

– (12) αφορούσαν στη λήξη ειδικής άδειας,

– (10) αφορούσαν σε παραλαβή επιβατών εκτός προκαθορισμένου χώρου παραλαβής,

– (18) μη λειτουργία ταξιμέτρου,

– (10) καθαριότητα – κάπνισα εντός οχήματος και

– (350) αφορούσαν γενικότερα τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας των Δ.Χ.Ε. οχημάτων

(22) σε Ι.Χ.Ε. οχήματα εκμίσθωσης (τύπου VAN) όπου:

– (10) αφορούσαν σε υποκλοπή μεταφορικού έργου και

– (12) αφορούσαν σε λοιπές παραβάσεις

(2.356) σε Ι.Χ.Ε. οχήματα όπου:

– (629) αφορούσαν σε στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ,

– (92) σε στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

– (80) υπερβολική ταχύτητα,

– (2) παραβάσεις μέθης,

– (1.288) για παράνομη στάθμευση και

– (265) για λοιπές παραβάσεις.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών που μετακινούνται καθημερινά από και προς το αεροδρόμιο.