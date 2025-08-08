Απολογείται σήμερα ο πρώην αστυνομικός & TikToker - Οι συνομιλίες που «καίνε» τον 34χρονο

Απολογείται σήμερα, Παρασκευή (8/8) ενώπιον του ανακριτή ο 34χρονος Tik Toker και πρώην αστυνομικός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η δέσμευση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του, με βάση τις διατάξεις του νόμου περί «ξεπλύματος» χρήματος.

Ο 34χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα (04/08) από άνδρες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς εντοπίστηκε να φέρει πάνω του 153 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι συνομιλίες που «έκαψαν» τον 34χρονο

Η υπόθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διωκτικών Αρχών όχι μόνο λόγω της ποσότητας κοκαΐνης που εντοπίστηκε στο σπίτι του αλλά και λόγω των ενδείξεων ότι ο πρώην αστυνομικός αποκόμισε μεγάλα χρηματικά ποσά από την εν λόγω δραστηριότητα.

Ο νεαρός, με τις εκατομμύρια προβολές στα social media, αλλά και η δραστηριότητά του βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ο διάλογος «φωτιά» του Tik Toker με φίλη του:

– 34χρονος: Εμένα είναι 2.000 την ημέρα και συν, έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας, για να τρέχω τις δουλείες της, όλα αυτά που σου έχω πει… Τον μήνα είναι 60.000, 50.000 πες καθαρά. Συν τα 5.000 της άλλης, πες 55.000. Και έχω και καμία δεκαριά σπίτια και ενοίκια οπότε είμαι κομπλέ».

– Φίλη του 34χρονου: Ειδικά την… «αυτό» που κάνουμε μαζί, ξέρεις εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να πάω στα μαγαζιά, δεν μπορώ να μιλήσω, κρεμάει το στόμα μου, τις τελευταίες δύο φορές δες που ήρθα σπίτι σου, που σου είπα θα έχω κάνει μία γραμμή τότε, μία γραμμή.

– 34χρονος: Άντε ρε κόψε την. Κόψε την, με έχει καταστρέψει εμένα και οικονομικά και τα πάντα. Θέλεις να καταστρέψει και εσένα; Σοβαρέψου.

«Σύντομα περιμένω κάτι», έλεγε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker λίγες μέρες πριν συλληφθεί

Σε βίντεο που δημοσίευσε στις 25 Ιουλίου, είχε αναφέρει ότι «από τότε που έφυγα από την Αστυνομία, κουράστηκα να έχω μηνύματα που να μου λένε: “Πρόσεχε, σου έρχεται, σου ετοιμάζουν αυτό” και όταν αναρωτιέμαι “γιατί;”, μου απαντούν “γιατί μιλάς με Αλβανούς, μπορεί να χαιρετήσεις Ρομά, γιατί μπορεί να μιλάς με τράπερ, γιατί χαιρέτησες αυτούς τους τύπους που ήταν από τη Γεωργία”.

Λοιπόν, ακούστε με καλά. Ήμουν ένας αστυνομικός που έβγαινα και μιλούσα για φλέγοντα ζητήματα δημόσια. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό; Ότι επειδή έχω και μία προσωπική ζωή, θα έπρεπε να φοβόμουν κανονικά να βγω έξω από το σπίτι για να μην μου την πέσουν από διακόσιες πλευρές».

«Αυτήν τη στιγμή, έχω καταφέρει και είμαι υπερήφανος για αυτό, να τα έχω καλά με όλους τους ανθρώπους. Να με σέβονται όπως τους σέβομαι. Ανεξαρτήτως από πού κατάγεται ο καθένας. Για να είναι έξω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει γιατί είναι έξω, εάν θα έπρεπε να είναι και δεν ξέρω κι εγώ τι.

Και οι περισσότεροι είστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι εσείς, να σας θυμίσω ότι ο Ιησούς, όταν σταυρώθηκε, ποιον είχε δίπλα του. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά μαζί σας, ξέρετε εσείς. Μην αγχώνεστε. Σύμφωνα με αυτά που ακούω, σύντομα περιμένω κάτι. Ε και πώς να μην περιμένεις, όταν μιλάς τόσο ανοιχτά; Τέλος πάντων, αυτά από εμένα», είχε πει.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε τιμηθεί στο παρελθόν από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ, μέχρι και πριν από τη στιγμή της σύλληψής του είχε έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Σε έρευνα στο σπίτι του πρώην αστυνομικού βρέθηκαν:

– 153 γραμ. κοκαΐνης.

– Αναβολικά χάπια.

– Φυσίγγια.

– Ζυγαριές.

– Η ταυτότητα του αστυνομικού, την οποία δεν είχε παραδώσει γιατί είχε δηλώσει ότι είχε χάσει πριν παραιτηθεί.

