Αποκαλυπτήρια προτομής Γεωργίου Λυγγερίδη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου ώρα 17:30

Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με αίσθημα τιμής και σεβασμού, θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου και ώρα 17.30 από κοινού τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του δολοφονηθέντος εν ώρα καθήκοντος αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη. Η τελετή θα λάβει χώρα στο πάρκο «Γεωργίου Λυγγερίδη», μεταξύ των οδών Καμβουνίων & Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα τελετής :

17:15 Προσέλευση προσκεκλημένων

17:25 Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων

17.30 Έναρξη τελετής – Προσφωνήσεις επισήμων προσκεκλημένων

17:40 Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του πεσόντος Αστυνομικού

εν ώρα καθήκοντος Γεωργίου Λυγγερίδη

17:50 Ομιλία Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης,

κ. Θεόδωρου ΤΣΑΪΡΙΔΗ

18:00 Ομιλία Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών,

κ. Δημοσθένη ΠΑΚΟΥ

18.10 Χαιρετισμοί Επίσημων Προσκεκλημένων

18:40 Αποκαλυπτήρια μνημείου

18:50 Ομιλία κ. Αθανασίου Λυγγερίδη

19.00 Κατάθεση στεφάνων – Τήρηση ενός λεπτού σιγής – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

19:15 Πέρας τελετής

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στην απόδοση τιμών στους ήρωες πεσόντες εν ώρα καθήκοντος αστυνομικούς και στην ανάδειξη της προσφοράς του αστυνομικού προσωπικού στο κοινωνικό σύνολο.

Η παρουσία όλων αποτελεί ελάχιστο χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον Ήρωα συνάδελφό μας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος Τσαϊρίδης Θεόδωρος

Ο Γενικός Γραμματέας Χατζόπουλος Γεώργιος