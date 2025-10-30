Αποκαλυπτήρια προτομής Γεωργίου Λυγγερίδη

Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς τιμής πραγματοποιήθηκαν την 27η Οκτωβρίου 2025, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ήρωα Αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας. Η τοποθέτηση της προτομής του πεσόντος αστυνομικού, που πλέον κοσμεί το πάρκο που φέρει το όνομά του, στην πλατεία Σιντριβανίου, για πρώτη φορά σε ένα από τα κεντρικά σημεία της πόλης, συνιστά μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του δεν αποτελούν απλώς μια τελετή. Είναι ένας όρκος. Είναι η υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε. Ότι πίσω από το πρόσωπο του Γιώργου Λυγγερίδη υπάρχουν όλοι οι αστυνομικοί, που τιμούν το σήμα τους.

Ύψιστη τιμή αποτέλεσε η παρουσία της Αυτού Εξοχότητας, Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο οποίος τόνισε τη βαρύτητα της προσφοράς και της θυσίας του αστυνομικού.

Η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως του πεσόντος Αστυνομικού, τελέστηκε χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτη π. Ευθύμιου ΒΑΚΑΛΑΚΗ, ως εκπρόσωπο του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ.κ. Φιλόθεος Παντελεήμων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

- Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης,

- Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης, κ. Παναγιώτης ΣΤΑΘΗΣ,

- Η Εκπρόσωπος του Προέδρου του Κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, κ. Νίκου ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Α' Θεσσαλονίκης, κα. Ράνια ΘΡΑΣΚΙΑ,

- Η Εκπρόσωπος του Προέδρου του Κόμματος ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία, κ. Σωκράτη ΦΑΜΕΛΛΟΥ, η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κα Κατερίνα ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ,

- Ο Εκπρόσωπος του Κόμματος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ- Κυριάκος ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Συμεών ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ,

- Ο Εκπρόσωπος του Προέδρου του Κόμματος Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα «ΝΙΚΗ», κ. Δημήτριου ΝΑΤΣΙΟΥ, ο Υπεύθυνος της Νομαρχιακής Κοινότητας Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Εμμανουήλ ΤΣΑΤΙΡΗΣ,

- O Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, κ. Νικόλαος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,

- Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ,

- Ο Υφυπουργός Υγείας και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτριος ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,

- Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, κ. Σταύρος ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ,

- Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης κα. Έλενα ΡΑΠΤΗ,

- Ο Συντονιστής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, κ. Ιωάννης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

- Η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, κα Νεφέλη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ,

- Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτριος ΚΟΥΒΕΛΑΣ,

- Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, κ. Διαμαντής ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ,

- Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης Βουλευτής, κ. Θεόδωρος ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ,

- Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης Βουλευτής κ. Θεοφάνης ΠΑΠΑΣ,

- Η Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σερρών, κα. Φωτεινή ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,

- Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σερρών, κ. Αναστάσιος ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

- Ο Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Κιλκίς, κ. Πέτρος ΠΑΠΠΑΣ,

- Ο Εκπρόσωπος της Ευρωβουλευτού και Προέδρου της ‘’ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ’’, κα. Αφροδίτη ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, το Πολιτικό Στέλεχος ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, κ. Ιωάννης ΒΑΡΔΑΚΗΣ,

- Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός, κ. Δημήτριος ΧΟΥΠΗΣ, συνοδευόμενος από τον υπασπιστή Επισμηναγό, κ. Αντώνιο ΠΑΝΑΓΟ,

- Ο Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αστέριος ΚΟΜΜΑΤΑΣ,

- Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέργιος ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ,

- Ο Εκπρόσωπος του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ.κ. Φιλόθεος, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ευθύμιος ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ,

- Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), Αντιναύαρχος, κ. Δημήτριος Ελευθέριος ΚΑΤΑΡΑΣ ΠΝ, συνοδευόμενος από τον Υπασπιστή, Αντιπλοίαρχο Γεώργιο Σούχλα ΠΝ,

- Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ,

- Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος ΜΑΛΛΙΟΣ,

- Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος, κ. Τρύφωνας ΚΟΝΤΙΖΑΣ, συνοδευόμενος από τον Υπασπιστή Πλωτάρχη Λ.Σ. κ. Απόστολο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ,

- Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος, κ. Θεόδωρος ΒΑΓΙΑΣ,

- Ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου – Μακεδονίας, Αντιστράτηγος, κ. Αθανάσιος ΓΑΡΙΝΗΣ,

- Ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, με συνοδεία Υ/Α’ ΣΤΥΛΙΔΟΥ Έλενα,

- Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας & Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιος ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ,

- Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Σπύρος ΒΟΥΓΙΑΣ,

- Ο Εκπρόσωπος του Δημάρχου Παύλου Μελά, κ. Δημήτριου ΑΣΛΑΝΙΔΗ, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας, κ. Σταύρος ΦΕΤΚΟΣ,

- Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ,

- Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Ηλίας ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ,

- Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Κων/νος ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ,

- Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Γεώργιος ΓΚΑΜΠΡΑΣ,

- Η Διευθύντρια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, Ταξίαρχος κα. Φανή ΓΙΟΥΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

- Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Αστυνομική Διευθύντρια κα. Λαμπρινή ΜΠΑΛΑΣΚΑ,

- Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος ΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ,

- Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Αριστείδης ΜΙΝΤΖΑΣ,

- Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος ΡΑΛΛΗΣ,

- Ο Εκπρόσωπος του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικού Υποδιευθυντή κ. Απόστολου ΓΑΛΑΤΑ, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος,

- Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ,

- Ο Γεν. Γραμματέας κ. Πέτρος ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗΣ, ο Ταμίας κ. Μανώλης ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. Σταύρος ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ από την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας-Κεντρικής Μακεδονίας,

- Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, κ. Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ,

- Μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών κ. Γεώργιος ΠΑΠΠΑΣ και μέλη του Προεδρείου,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων κ. Ανέστης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας κ. Ιωάννης ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ και μέλη του Προεδρείου,

- Η Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας κ. Μαρία ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ και μέλη του Προεδρείου,

- Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας κ. Νικόλαος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ και μέλη του Προεδρείου,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς κ. Χρήστος ΚΑΡΥΩΤΟΥΔΗΣ και μέλη του Προεδρείου,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλειος ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιος ΣΑΡΡΗΣ με αντιπροσωπεία,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γρηγόριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

- Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος – Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, κ. Γιάννης ΒΑΓΓΕΛΗΣ και μέλη του Δ.Σ.,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Λάζαρος ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ και ο Γεν. Γραμματέας κ. Βασίλειος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ,

- Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, κ. Δημήτριος ΤΖΕΛΙΑΣ,

- Η Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας Μακεδονίας – Θράκης, κα. Θεοδοσία ΔΡΑΤΖΙΔΟΥ και μέλη του Δ.Σ.,

- Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Αντώνιος ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Εν Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

- Ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών - Τοπική Διοίκηση Νομού Θεσσαλονίκης (IPA), κ. Διαμαντής ΚΑΝΕΛΛΗΣ,

- Ο Εκπρόσωπος του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, το μέλος κ. Κωνσταντίνος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,

- Η Πρόεδρος Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, κα. Αθηνά ΤΟΤΟΚΩΤΣΗ,

- Η Πρόεδρος του Σωματείου RED-Y, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, κα. Αφροδίτη ΝΕΣΤΟΡΑ,

- Ο Πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ,

- Η Δικηγόρος, κα. Μαίρη ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,

- Ο γλύπτης της προτομής, κ. Ιωάννης ΜΠΑΡΔΗΣ,

- Η Διμοιρία Α-535 ΔΙΑΤ,

- Η Οικογένεια του Γεώργιου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ

Επίσης, παρέστησαν πολλοί Αστυνομικοί και φίλοι του αδικοχαμένου συναδέλφου μας.

Κατά την τελετή, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Τσαϊρίδης απηύθυνε ομιλία που συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους, αναφερόμενος στην απόφαση για την τοποθέτηση της προτομής στο συγκεκριμένο σημείο, η οποία δεν ήταν εύκολη, επειδή πολλοί υποστήριξαν ότι το σημείο είναι λάθος. Ωστόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «εδώ είναι το καταλληλότερο σημείο για να σταλεί ηχηρό μήνυμα προς τις ακραίες μειοψηφίες που φορούν κουκούλες, σπάνε, καίνε και καταστρέφουν» . Ο Πρόεδρος υπογράμμισε το βαρύ έργο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί των ΜΑΤ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και πολλές φορές γίνονται στόχος από ακραίες μειοψηφίες, παρ’ όλο που αποτελούν – όπως είπε – «την τελευταία γραμμή άμυνας της Δημοκρατίας». Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Πρόεδρος στάθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στους γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, τον κ. Σάκη Λυγγερίδη και την κα. Ευγενία Λυγγερίδου, εκφράζοντας τον απέραντο σεβασμό και τον θαυμασμό όλων των συναδέλφων για το σθένος και το θάρρος τους να αντισταθούν και να σταθούν όρθιοι απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα αλλά κυρίως για την αγάπη που δείχνουν στους αστυνομικούς.

Η ομιλία έκλεισε με μια βαθιά υπόσχεση και λόγια συγκίνησης:

«Εμείς θα είμαστε δίπλα σας μέχρι την τελική δικαίωση του παιδιού σας,

Μέχρι την τελική δικαίωση του Γιώργου σας,

Μέχρι την τελική δικαίωση του Γιώργου όλων μας.»

Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κ. Δημοσθένης Πάκος, ο οποίος ανέφερε ότι ο Γιώργος Λυγγερίδης είναι ήρωας, όπως και ο κάθε αστυνομικός είναι ήρωας πολέμου, εν καιρώ ειρήνης. Εντούτοις, ο Γιώργος δυστυχώς αποτέλεσε θύμα των παθογενειών της μεταπολίτευσης και θύμα της οπισθοχώρησης της Πολιτείας απέναντι σε ακραίες μειοψηφίες. Κλείνοντας, ευχήθηκε να μην υπάρξει άλλος Γιώργος και τόνισε ότι το Κράτος οφείλει να έχει ως πρώτιστο μέλημά του τη θεσμική θωράκιση του αστυνομικού επαγγέλματος, ώστε ο εργαζόμενος αστυνομικός να είναι σε θέση να προστατεύσει την κοινωνία.

Εν συνεχεία, ομιλίες απηύθηναν ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης και Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης, κ. Παναγιώτης ΣΤΑΘΗΣ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μάλλιος, ο οποίος υπογράμμισε πως «ο Γιώργος είναι ακόμη ένας κρίκος στη μακρά αλυσίδα των απωλειών του Σώματος», προσθέτοντας ότι η απώλειά του «δεν αποτελεί ατύχημα αλλά έγκλημα», ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ.

Μετά το πέρας των χαιρετισμών των επίσημων προσκλεκλημένων, προσήλθαν στο σημείο για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, η αυτού Εξοχότης Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μάλλιος, η οικογένεια του Γεωργίου Λυγγερίδη Κύριος Σάκης και Κυρία Ευγενία, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. Δημοσθένης Πάκος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Αθανάσιος Λυγγερίδης, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του υπερηφάνεια για τον υιό του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαι υπερήφανος για τον γιο μου από την ημέρα που γεννήθηκε και ακόμη πιο υπερήφανος σήμερα». Ο κ. Λυγγερίδης απέστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπει ένα οριστικό τέλος στους λεγόμενους «γνωστούς-άγνωστους», οι οποίοι επιχειρούν να διαταράξουν την κοινωνική τάξη και ασφάλεια. Αναφερόμενος στην έναρξη της δίκης της 5ης Νοεμβρίου, τόνισε ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά ολόκληρη την Πολιτεία, την Ελληνική Αστυνομία και την κοινωνία στο σύνολό της.

Μετά την τελετή, οι Πρόεδροι των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας και Θεσσαλονίκης απένειμαν τιμητικές πλακέτες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η παρουσία των γονιών του, καθώς και της διμοιρίας, στην οποία υπηρετούσε.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να εκφράσουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος στήριξε την πρωτοβουλία των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας μέρος του κόστους κατασκευής της προτομής.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την πρωτοβουλία των Ενώσεών μας, αποδεικνύοντας εμπράκτως την αναγνώριση της θυσίας του Γιώργου Λυγγερίδη, καθώς και της προσφοράς των Ελλήνων Αστυνομικών προς το κοινωνικό σύνολο.

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, πράξαμε το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στον Ήρωα συνάδελφό μας και δεσμευόμαστε προς την οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη, ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα τους μέχρι την τελική δικαίωση του παιδιού τους και την τιμωρία όλων των υπαιτίων αυτής της δολοφονίας.

Η μορφή σου έγινε σύμβολο.

Η θυσία σου έγινε φως.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ !!!

Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2025

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας

Χύτας Κων/νος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος Τσαϊρίδης Θεόδωρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Χατζόπουλος Γεώργιος

