Αποκαλυπτήρια Ηρώου Αεροπόρων στις Πηγές Άρτας

Στις Πηγές Άρτας- Ιστορική Έδρα του δήμου Γ.Καραισκάκη στην Κοιλάδα του Αχελώου και μέσα σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνιας την Κυριακή 10-8-2025 η Δ.Ενότητα Τετραφυλίας δήμου Γ.Kαραισκάκη, η Τοπική Κοινότητα Πηγών και η Αδελφότητα Πηγιωτών Άρτας, διοργάνωσαν στο κέντρο των Πηγών Τελετή Αποκαλυπτηρίων Ηρώου προς τιμήν των Σμηναγών Άγγελο Βενετσάνου από την Καλαμάτα και του Σμηναγού Γεώργιου Κουθουρίδη από τον Καμπάνη Κιλκίς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις 23 Φεβρουαρίου 1968 στον Κοκκινόλακο της Πίνδου δύο μίλια Βορειοδυτικά του χωριού μας όπως αναφέρουν τα επίσημα αρχεία της Δ/νσης Ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας. Η τραγική μοίρα τους συνδέθηκε πλέον με τον τόπο μας.

Στην Τελετή παρευρέθησαν ο Διοικητής της Μοίρας του Ακτίου κ. Δήμου Γρηγόριος Αντισμήναρχος (Ι) Διοικητής της Μ.Υ Ακτίου ο οποίος εκπροσώπησε και τον Αρχηγό ΓΕΑ, Η εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Βουλής βουλευτής Αρτας κ. Ολγα Γεροβασίλη, ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Αρτας κ.κ.Καλλινικου ο δήμαρχος Γ.Καραισκάκη κ. Μίγδος Περικλής ο δήμαρχος Αργιθέας κ. Στεργίου Ανδρέας ο Αντιδήμαρχος Τετραφυλίας Γρέβιας Ευάγγελος με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πηγών Κων/νο Καρακώστα συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ,ο Αντιδήμαρχος Αργιθέας ,Κώστας Μερεντίτης, , ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Σπύρου , ο Άλκης Παπαχρηστάκης Περιφερειακός σύμβουλος-εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού δήμου Γ. Καραισκάκη Αιμίλιος Αντωνάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Κουφούλης, Γιάννης Καλοχέρης, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Αντώνης Κοσσυβάκης ο Αρτινός φωτογράφος κινηματογραφιστής Βασίλης Γκανιάτσας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών δήμου Γ.Καραισκάκη ΛΕΝΩ ΜΠΟΤΣΑΡΗ κ.Τζένη Βλάχου και οι συγγενείς και συμπατριώτες των δύο αεροπόρων:Ο Παναγιώτης Βενετσάνος πρώτος εξάδελφος του Άγγελου Βενετσάνου και ο πρόεδρος του χωριού Καμπάνη Κιλκίς Γεώργιος Φιλιππίδης συγχωριανός του Γ.Κουθουρίδη. Επίσης ο Υποπτέραρχος ε.α Γιάννης Τσαντίρης εκπρόσωπος της Ε.Α.Α κύριος ομιλητής της εκδήλωσης, η Κατερίνα Μπαλατσούκα εκπρόσωπος της ΠΟΣΟΙΠΑ , αδελφή του συμπατριώτη μας ήρωα Ανάστασιου Μπαλατσούκα που έπεσε εν ώρα καθήκοντος όπως οι δύο πιλότοι, ο Υποπτέραρχος ε.α Σπύρος Κίκερης θρύλος της Αεροπορίας ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών της Σχολής Ικάρων και η Δήμητρα Παπαδήμα από το Ραφτόπουλο Ευρυτανίας Μέλος της Εθελοντικής ομάδας ειδικών αποστολών Αιγάλεω που έλαβε μέρος μαζί με την Ομάδα της Πτέρυγας Υποδομών της ΚΟΜΑΚ της Πολεμικής Αεροπορίας στην ανάσυρση του Ριναίου τροχού του αεροσκάφους του Άγγελου Βενετσανου στον Κοκκινόλακκο από βάθος 400 μέτρων που τοποθετήθηκε

ήδη στο χώρο του Ηρώου .Στο πρόσωπό της τιμούμε και ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν σε αυτό το εγχείρημα.

Με την αποκάλυψη του Ηρώου που κοσμεί πλέον το κέντρο του χωριού μας γυρίσαμε και εμείς 57 χρόνια πίσω, με τις ίδιες μνήμες στον Φεβρουάριο του 1968. Ανάμεσά μας στην τελετή πολλοί απόγονοι εκείνης της ψυχωμένης ομάδας διάσωσης των ΤΕΑ με τον επικεφαλής διμοιρίτη των Βασίλειο Καπερώνη οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους, σε ακραίες καιρικές και εδαφικές συνθήκες πραγματοποίησαν την αποστολή έρευνας και

διάσωσης και μετέφεραν την σορό του Άγγελου Βενετσάνου στο κέντρο του χωριού από όπου την παρέλαβε ελικόπτερο της Π.Α Ένα ολόκληρο χωριό έκλαιγε τότε στη θέα της σορού του άτυχο πιλότο. Δυστυχώς, από την σορό του Γιώργου Κουθουρίδη δεν βρέθηκε τίποτε αφού το αεροσκάφος κατά την πρόσκρουση ανεφλέγη και διαλύθηκε ολοκληρωτικά.

. Ο κύριος Ομιλητής της Εκδήλωσης Υποπτέραρχος (Ι) ε.α Ιωάννης Τσαντίρης ανέλυσε εμπεριστατωμένα και με κατανοητό τρόπο τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Χαιρετισμό απεύθυναν ο κ. Κίκερης ο οποίος αναφέρθηκε σε προσωπικές μνήμες του αφού υπηρετούσε στη ίδια μοίρα με αυτούς, ενώ ακούστηκε και ο ύμνος της Αεροπορίας,δικό του έργο.Eπίσης σύντομο χαιρετισμό έκαναν ο κ. Βενετσάνος ο κ. Φιλιππίδης και η κ. Μπαλατσούκα . Αίσθηση προκάλεσε η απαγγελία ποιήματος του Ιωάννη Γ.Σιώτα ΄΄Στα Χναρια του Αετού΄΄απο την Σιώτα Χαριτωμενη κόρη του Νίκου Σιώτα και εγγονή του Γιώργου Σιώτα που έλαβε μέρος στην ομάδα διάσωσης Τον συντονισμό της εκδήλωση είχε ο συγχωριανός μας και Παναγιώτης Ζήσης ενώ τα ηχητικά διέθεσε αφιλοκερδώς ο συνδημότης φίλος μας Γιώργος Παπακώστας. Την τηλεοπτική κάλυψη έκανε το ArtΤV.

Η Αδελφότητα Πηγιωτών Άρτας ως Πολιτιστικός φορέας και ανταποκρινόμενη στις παροτρύνσεις πάρα πολλών συγχωριανών και συμπατριωτών, έλαβε την πρωτοβουλία τον Ιούνιο του 2024 να στηθεί Ηρώο θύμησης των δύο πιλότων της Π. Α

Έτσι ,μαζί με τους συγχωριανούς μας μέλη της Αδελφότητας Πηγιωτών Νίκο Ζήση και τον Απόστολο Μπάκα και την συνδρομή της Τοπικής Κοινότητας Πηγών και Δημ.Ενότητας Τετραφυλίας φέραμε εις πέρας την όλη προσπάθεια. Αισθανόμαστε δικαίωση των επιλογών μας Συγχαίρουμε την Δ.Ε Τετραφυλίας του δήμου μας και την Τοπική Κοινότητα Πηγών τον Αντιδήμαρχο Ευάγγελο Γρέβια και τον Πρόεδρο Κων/νο Καρακώστα για την συνδιοργάνωση της τελετής. Ευχαριστούμε την ΕΡΤ και τον συμπατριώτη μας Αντώνη Κοσσυβάκη για την απευθείας σύνδεση με τον χώρο τελετής, τον Παναγιώτη Ν.Ζήση για τον άψογο συντονισμό της εκδήλωσης και τον Καραδήμα Βασίλειο για την μουσική υπόκρουση εμβατηρίων και Εθνικού Ύμνου.

Επίσης το ArtTV για την τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης και τον Γεώργιο Παπακώστα για τη ηχητική κάλυψη της. Ήταν μια σημαντική εκδήλωση μου που γράφτηκε πλέον στη ιστορία του χωριού μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους αυτούς που ανταποκρίθηκαν και όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο για να στηθεί αυτό το Ηρώο.

Ως Αδελφότητα Πηγιωτών Αρτας -ως Πηγιώτες, Αισθανόμαστε περήφανοι και με ήσυχη τη συνείδησή μας γιατί εκτελέσαμε ένα χρέος τιμής χωρίς καμία προσδοκία οφέλους, σκοπιμότητας ή υστεροβουλίας με απέραντο σεβασμό στην ιστορία και στους δύο νεκρούς. Αποδίδομε το έργο αυτό στην ιστορία του χωριού μας στην ιστορία του δήμου μας στην Ιστορία της Κοιλάδας του Αχελώου στην ιστορία της Άρτας..

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΗΓΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ