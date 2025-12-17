Αποκαλύψεις για τη «χρυσή» κοκαΐνη των 100 εκατ. ευρώ – Στη ΓΑΔΑ η Γκίλφοϊλ

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Μία σειρά από άγνωστα στοιχεία για τη δράση του «Έλληνα Εσκομπάρ» που φέρεται ως «εγκέφαλος» της απόπειρας διακίνησης περίπου πέντε τόνων κοκαΐνης αξίας 100.000.000 ευρώ από τις ακτές της Βενεζουέλας στην Ευρώπη, αποκαλύπτονται από την ενδελεχή έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών.

Το ελληνικό FBI θεωρεί ότι το κύκλωμα δεν είχε απλώσει τα «δίχτυα» του για να προμηθεύεται ναρκωτικά μόνο στη λατινική Αμερική αλλά και στην Αφρική. Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές η ομάδα του 61χρονου «Έλληνα Εσκομπάρ» δεν συνεργαζόταν μόνο με πρόσωπα που θα τους προμήθευαν την κοκαΐνη στη λατινική Αμερική αλλά και με άτομα -που δεν ταυτοποιήθηκαν- τα οποία βρίσκονται στην Αφρική.

Το ταξίδι στη Μάλτα

Πληροφορίες του iΕidiseis από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι στις αρχές του Οκτωβρίου του 2024 ανεμότρατα, που συνδεόταν με τον 61χρονο αρχηγό και είχε διαχειριστή συνεργάτη του, απέπλευσε από το λιμάνι του Πλαταμώνα για την Γκάμπια της Αφρικής με σκοπό τη μεταφορά ναρκωτικών. Ωστόσο, το ταξίδι έληξε άδοξα λόγω βλάβης του πλοίου, το οποίο αναγκάστηκε να δέσει στη Μάλτα. Άνθρωπος του κυκλώματος ταξίδεψε τότε εκτάκτως στη Μάλτα και φρόντισε να διεκπεραιώσει ότι χρειαζόταν για να γυρίσει η ανεμότρατα στην Ελλάδα. Το ταξίδι αυτό αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι έχουν βρει προμηθευτές κοκαΐνης και στην Αφρική.

Οι αστυνομικοί εξηγούν ότι για να καταφέρει το κύκλωμα να μεταφέρει διά θαλάσσης τις τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών χρησιμοποιούσε με τη βοήθεια ισχυρών καρτέλ τη μέθοδο του «μητρικού πλοίου». Ποια είναι αυτή η μέθοδος; Ένα μεγάλο σκάφος («mothership», όπως ονομάζεται) μεταφέρει τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών μέσω των ωκεανών και στη συνέχεια τα μεταφορτώνει σε μικρότερα -κυρίως αλιευτικά- σκάφη, που δικαιολογούν την παρουσία τους στη θάλασσα με την πρόφαση την αλιεία σε διεθνή ύδατα.

Μία άλλη μέθοδος είναι η απόρριψη στη θάλασσα των ναρκωτικών δίπλα σε ακτές προκειμένου να περισυλλεγούν από μικρά σκάφη και δύτες.

Ο «συνεργάτης» Έλληνας στην Ολλανδία

Η κοκαΐνη των πέντε τόνων θα κατέληγε σε χώρες της Ευρώπης. Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν ότι το κύκλωμα του «Έλληνα Εσκομπάρ» που «ξηλώθηκε» προ ημερών είχε «συνεργάτη» 73χρονο Έλληνα που ζει μόνιμα στην Ολλανδία και δεν έχει ακόμα συλληφθεί.

Τα άτομα που συνελήφθησαν είναι 10, πέντε στην Ελλάδα και πέντε μέλη του πληρώματος που συνελήφθησαν στον ατλαντικό ωκεανό από τις γαλλικές Αρχές. Οι τελευταίοι είναι Έλληνες έμπειροι ναυτικοί και καπετάνιοι, με τον μικρότερο να είναι 60 ετών και τον μεγαλύτερο 80 ετών. Κατά τις έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα βρέθηκε ένα πιστόλι στην κατοχή του 61χρονου αρχηγού και ένα αεροβόλο στην κατοχή συνεργάτη του. Επίσης, κατασχέθηκαν ένα χρυσό ρολόι Patek Philippe (η αξία του οποίου «ζαλίζει») και δύο χρυσά ρολόγια Rolex.

Η Δίωξη Ναρκωτικών ενημερώθηκε από τους Γάλλους ότι στο σκάφος βρέθηκαν 136 πακέτα με περίπου 5 τόνους κοκαΐνης. Ένα μέρος αυτής θα κατέληγε στην Αθήνα και ένα άλλο σε χώρες της Ευρώπης.

Έρευνα έγινε και σε εταιρείες για να διαλευκανθεί ο ρόλος τους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 61χρονος αρχηγός ήταν αφανής ιδιοκτήτης εταιριών που διαχειρίζονταν αλιευτικά σκάφη. Ως διαχειριστές στις εταιρίες φαίνονταν συνεργάτες του. Κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν ότι ήταν επιχειρηματίας στον κλάδο της αλιείας για να στρατολογεί πληρώματα και να βρίσκει κατάλληλα εξοπλισμένα αλιευτικά με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (συστήματα ναυσιπλοΐας και συστήματα αναμεταδοτών και εντοπισμού των σκαφών). Επίσης, φέρεται να φρόντιζε τη γραφειοκρατική δουλειά, όπως η έκδοση αδειών αλιείας σε διεθνή ύδατα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη ΓΑΔΑ

Μία έκπληξη επιφύλασσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άνθρωποι της Αμερικανίδας πρέσβειρας ενημέρωσαν τη λεωφόρο Κατεχάκη ότι η κυρία Γκίλφοϊλ θα επισκεφθεί σήμερα το μεσημέρι τη ΓΑΔΑ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς επιθυμεί να είναι παρούσα στην παρουσίαση της υπόθεσης εξάρθρωσης του κυκλώματος που μετέφερε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης από τη λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Είναι η πρώτη φορά που θα περάσει το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και θα καθίσει στο αμφιθέατρο που βρίσκεται στο ισόγειο του μεγάρου για να παρακολουθήσει τους στρατηγούς του ελληνικού FBI να εξηγούν όλες τις λεπτομέρειες για το πως συνέλαβαν τον «Έλληνα Εσκομπάρ» και τους συνεργάτες τους.

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος η ΕΛ.ΑΣ. συνεργάστηκε με την αμερικανική DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Έτσι, η παρουσία της πρέσβειρας έχει συμβολικό χαρακτήρα. Παράλληλα, όμως εκτιμάται ότι είναι και ένα μήνυμα για τα καρτέλ που «κυνηγάει» η αμερικανική κυβέρνηση.

Δίπλα στην κ. Κίμπερλι θα κάθονται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρης Μάλλιος. Με την κίνηση της κυρίας Γκίλφοϊλ η παρουσίαση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον και αναμένεται να συγκεντρώσει ακόμα περισσότερο τα φώτα της δημοσιότητας.

