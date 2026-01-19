Αποχαιρετούμε έναν Αστυνομικό πράο, συναδελφικό και αξιοπρεπή

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής:

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, Αρχιφύλακα Αθανάσιου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών.

Με βαθιά λύπη και θλίψη αποχαιρετούμε έναν συνάδελφο και φίλο, που υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση το Σώμα. Έναν άνθρωπο πράο, συναδελφικό και αξιοπρεπή, που άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στην Υπηρεσία όσο και στις καρδιές όσων τον γνώρισαν.

Ο Αρχιφύλακας Αθανάσιος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ υπηρετούσε οργανικά στο Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και ήταν αποσπασμένος στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.

Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου μας θα τελεστεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας στη Νέα Ιωνία.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια, στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.