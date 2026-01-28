Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Υποστρατήγου ε.ο.θ. Ηλία Σκανδάλη

"Με την αποστρατεία μου ολοκληρώνεται ένας κύκλος τριάντα επτά (37) ετών συνεχούς υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, μια πορεία ζωής που υπηρέτησα με αίσθημα ευθύνης, πίστη στο καθήκον και σεβασμό στους θεσμούς.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, είχα την τιμή να υπηρετήσω σε νευραλγικές υπηρεσίες της Άρτας, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Κάθε τόπος και κάθε θέση αποτέλεσαν για μένα πολύτιμο σταθμό εμπειρίας, γνώσης και προσφοράς, με κοινό γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

Στην πολυετή αυτή διαδρομή αντιμετώπισα προκλήσεις, έλαβα δύσκολες αποφάσεις και συνεργάστηκα με άξιους συναδέλφους, γυναίκες και άνδρες που με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση υπηρετούν καθημερινά το Σώμα. Σε όλους οφείλω ένα ειλικρινές ευχαριστώ για τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην οικογένειά μου, που στάθηκε διαχρονικά δίπλα μου με κατανόηση και στήριξη σε όλες τις απαιτήσεις αυτής της διαδρομής.

Αποχωρώ με την αίσθηση ότι εκπλήρωσα το καθήκον μου στο μέτρο των δυνατοτήτων μου και με την πεποίθηση ότι η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο της με υπευθυνότητα και προσήλωση στην κοινωνία.

Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο αλλά τιμητικό έργο που συνεχίζουν να επιτελούν."