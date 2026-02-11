Tο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Υποστράτηγου ε.ο.θ. Ευάγγελου Τσιώτα

Μετά από μια ευδόκιμη και μακρά πορεία στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Υποστράτηγος ε.ο.θ. Ευάγγελος Τσιώτας ολοκληρώνει την ενεργό δράση του, παραδίδοντας τη σκυτάλη με ένα συγκινητικό μήνυμα ανασκόπησης και ευγνωμοσύνης. Έχοντας ταυτίσει το όνομά του με την ασφάλεια του νομού Σερρών, απευθύνει έναν ύστατο χαιρετισμό στους συναδέλφους και τους πολίτες που υπηρέτησε επί δεκαετίες.» Ο Ευάγγελος Τσιώτας υπηρέτησε σε καίριες θέσεις ευθύνης στον νομό Σερρών, κερδίζοντας την εκτίμηση τόσο των συναδέλφων του όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Υπενθυμίζουμε, ότι τον Ευάγγελο Τσιώτα διαδέχθηκε ως Διευθύντρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών η Ευαγγελία Δούμα.

Αναλυτικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Υποστρατήγου ε.ο.θ. Ευάγγελου Τσιώτα

Με την ολοκλήρωση τριάντα επτά (37) ετών υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, εκ των οποίων τα είκοσι εννέα (29) στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών, κλείνει για εμένα ένας μεγάλος και ουσιαστικός κύκλος ζωής. Ένας δρόμος γεμάτος εμπειρίες, προκλήσεις, ευθύνες και έντονες στιγμές, που σημάδεψαν όχι μόνο την επαγγελματική μου πορεία αλλά και την προσωπική μου διαδρομή.

Υπηρέτησα με πίστη στο καθήκον και με σεβασμό στον πολίτη, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την ασφάλεια και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης. Υπήρξαν δύσκολες αποφάσεις και απαιτητικές στιγμές, όμως δεν ήμουν ποτέ μόνος. Είχα δίπλα μου άξιους συναδέλφους, γυναίκες και άνδρες που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη συνεργασία, τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερα ευγνώμων αισθάνομαι προς την οικογένειά μου, που στάθηκε σταθερά δίπλα μου, με κατανόηση και δύναμη, σε κάθε απαιτητική στιγμή αυτής της πορείας.

Αποχωρώ με συγκίνηση αλλά και με γαλήνη, γνωρίζοντας ότι έπραξα το καθήκον μου στο μέτρο των δυνατοτήτων μου. Έχω βαθιά πίστη ότι η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να υπηρετεί την κοινωνία με συνέπεια και αφοσίωση.

Εύχομαι σε όλες/όλους υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και καλή δύναμη στο δύσκολο αλλά τιμητικό έργο που επιτελείτε καθημερινά.

