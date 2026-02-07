Αποφοίτηση της 13ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς - ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) στο Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ Δ. ΝΤΑΛΙΠΗ» στη Θεσσαλονίκη, η τελετή αποφοίτησης της 13ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγου Αναστάσιου Δημουλά, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ο οποίος και απένειμε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες.

Στην τελετή παρέστησαν, ο Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνος, η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς κα Ολυμπία Αντωνούδη, η κα Γεωργία Παντελίδου, ως εκπρόσωπος του Γενικού Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Πολυκάρπου, ο επίτιμος πρόξενος της Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη κ. Γεώργιος Παλάζης, Ανώτατοι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, εκπρόσωποι των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και συγγενείς των αποφοιτούντων.

Αποφοίτησαν συνολικά 78 Αξιωματικοί, εκ των οποίων 5 από την Kύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από την Βοσνία – Ερζεγοβίνη, 1 από το Μαυροβούνιο και 1 από την Μολδαβία.