Αποφασίζουν για κλιμάκωση οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα Μαλγάρων και Νίκαιας, προς νέα πανελλαδική την Κυριακή

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα της χώρας, με χιλιάδες τρακτέρ να παρατάσσονται στις εθνικές οδούς, ενόψει κρίσιμων αποφάσεων για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Όπως αναφέρουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον αυτοκινητόδρομο Ε65 βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς να έχει διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς «η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά».

Σύσκεψη σήμερα στα Μάλγαρα

Παράλληλα, σήμερα το απόγευμα θα γίνει σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου βρίσκονται περισσότερα από 1.000 τρακτέρ. «Τίποτα δεν είναι σίγουρο και όλα μπορεί να αλλάξουν», λένε οι αγρότες. Σήμερα θα αποφασιστεί αν θα κλείσουν αύριο το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ πιθανότατα θα υπάρχει παράκαμψη από τον κόμβο της Χαλάστρας για τους οδηγούς.

Υπενθυμίζεται, ότι στα Μάλγαρα τα διόδια παραμένουν ανοιχτά, και η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά.

Επίσης ανοιχτοί είναι οι δρόμοι στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας και στο Δερβένι, ενώ ανοιχτή είναι η διέλευση σε όλα τα τελωνεία στη χώρα.

Νέα σύσκεψη των αγροτών αύριο στην Νίκαια Λάρισας

Παρά τις γιορτές, οι αγρότες γιόρτασαν στα μπλόκα με αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν, ενώ αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, «προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, «τα 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν διευθετηθεί, τέσσερα βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν». Ωστόσο, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις» και ουσιαστικό διάλογο.

