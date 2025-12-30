Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για την έξοδο και επανείσοδο στη χώρα μας αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2026 έως 31-12-2026

Με την υπ’ αριθμό 4000/3/99-στ΄ από 29/12/2025 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β’ 7069/29.12.2025) και με σκοπό τη διευκόλυνση των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.5038/2023, επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2026 μέχρι 31-12-2026, η έξοδος προς τρίτη χώρα, εκτός κρατών-μελών Σένγκεν, και επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από την χώρα μας, και:

Ισχύουσας Βεβαίωσης κατάθεσης ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των σχετικών διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του Ν. 5038/2023 ή

ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των σχετικών διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του Ν. 5038/2023 Ισχύουσας Ειδικής Βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 5038/2023.

Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω υπηκόους τρίτων χωρών να αναχωρήσουν από τη χώρα μας και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές.

Επιπλέον, επιτρέπεται έως και την 31-12-2026 η επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας κατά το διάστημα από 01-01-2025 έως και 31-12-2025, είναι κάτοχοι των ανωτέρω εγγράφων και δεν έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ απορριπτική ή ανακλητική απόφαση επί της αιτήσεώς τους για χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής ή της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν.5038/2023.

https://search.et.gr/el/fek/?fekId=791748