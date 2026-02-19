Απόδραση κρατουμένου από το δικαστήριο - Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για να βρεθεί ο αλλοδαπός κρατούμενος που κατάφερε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου να δραπετεύσει από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο Αιγύπτιος ήταν κρατούμενος στο Β' Αστυνομικό τμήμα Περιστερίου και κατάφερε να διαφύγει από την πλευρά της οδού Βαλτινών.

Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που διέφυγε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Σύμφωνα με την εκπρόσωπου τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου «από την έρευνα δεν προκύπτει ότι δεν είχε χειροπέδες», σε απάντηση δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο πως ο Αιγύπτιος δε φορούσε χειροπέδες και έτσι κατάφερε να διαφύγει. «Δεν προκύπτει να μην έφερε κανονικά χειροπέδες. Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία που να αναφέρει κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος τύπου.

Ακόμα, τόνισε πως έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των Αστυνομικών και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος τους όπως προβλέπεται. Αναφορικά με τον τρόπο που ο αλλοδαπός κατάφερε να ξεφύγει από το σημείο, η κυρία Δημογλίδου αναφέρει πως σύμφωνα με μαρτυρίες διέφυγε «πεζός».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθεί η πορεία που ακολούθησε μετά την απόδραση και να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb αυτή είναι η πύλη από την οποία κατάφερε ο αλλοδαπός κρατούμενος να διαφύγει. Εκείνη την ώρα η πύλη δεν φυλασσόταν και έτσι ο Αιγύπτιος βρήκε την ευκαιρία, έχοντας διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών να αποδράσει.

