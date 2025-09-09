Αποδομήθηκε συμμορία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 25-8-2025, 69χρονος ημεδαπός, ως μέλος συμμορίας που διέπραττε απάτες και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 25-8-2025 στην περιοχή της Καλλιθέας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, να προσεγγίζει γυναίκα υποδυόμενος διανομέα εταιρείας πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προσπαθώντας να την εξαπατήσει, ζητώντας το χρηματικό ποσό των -1.200- ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είναι μέλος συμμορίας που διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με το πρόσχημα παράδοσης εξοπλισμού σε συγγενικά τους πρόσωπα σε περιοχές της Αττικής.

Ο 69χρονος, με τη συνδρομή έτερων ατόμων και τουλάχιστον από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, προσποιούμενος άλλοτε υπάλληλο-διανομέα εταιρείας και άλλοτε φιλικό πρόσωπο συγγενικών τους προσώπων, προσέγγιζε ηλικιωμένους όπου με το πρόσχημα παράδοσης προϊόντων για συγγενικά τους πρόσωπα, τους έπειθε να του παραδώσουν χρηματικά ποσά.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, εάν τα θύματα δεν κατείχαν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό, τους συνόδευε μέχρι την οικία τους ή σε τραπεζικά καταστήματα προκειμένου να του παραδώσουν τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν επιπλέον -5- υποθέσεις απάτης σε Νέα Φιλαδέλφεια, Μεταμόρφωση, Περιστέρι, Πετρούπολη και Γέρακα.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -5- πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, -2- κινητά τηλέφωνα καθώς και το χρηματικό ποσό των -660- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.